Коронавирус в Перми, последние новости на 7 февраля 2021 года: среди заболевших 18 детей

1314 пациентов лечатся в больницах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По результатам исследований Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 7 февраля общее число инфицированных достигло 41481. За минувшие сутким в Прикамье выявлено 280 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 225 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 280 новых инфицированных - 18 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 40 человек, от 30 до 49 лет – 82 человека, 71 в возрасте 50-64 и 69 человек старше 65 лет.

Еще неделю назад на Пермь приходилось более половины вновь инфицированных людей. Сейчас все чаще болезнь стали выявлять в разных районах. Из 280 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 7 февраля в Перми было выявлено только 132. Остальные вновь заболевшие обнаружены в 28 разных районах Пермского края.

Инфографика: оперштаб

Второе место занял Чусовской городской округ, в котором заболел 21 местный житель. Третье место по заболеваемости разделили между собой Чайковский и Березники, где обнаружено по 14 инфицированных, сообщили в оперштабе. Также диагноз «новая коронавирусная инфекция» был поставлен 8 жителям Соликамска, 6 заболевших обнаружено в Губахе, Краснокамском, Лысьвенском и Осинском городских округах. В Кудымкаре, как и в Горнозаводском городском округе коронавирусная инфекция подтвердилась у 5 человек.

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.

Выздоровели за минувшие сутки 333 человека, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечились 34534 человек.

3415 человек находятся на карантине. 1314 пациентов лечатся в больницах, в том числе 79 - на аппаратах ИВЛ.

Из-за коронавируса скончались за сутки 14 человек, всего же с начала пандемии 1510 летальных исходов от ковида. От сопутствующих заболеваний умерли за сутки 5 человек, всего инфицированных пациентов, умерших от сопутствующих заболеваний, в Пермском крае зарегистрировано 1089.