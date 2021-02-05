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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 6 февраля 2021 года: ряд ограничений из-за COVID-19 в Прикамье продлили до 21 февраля.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 277 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 222 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 41 201, - сообщили в краевом орперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 0,7 процента - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 4 февраля – 0,97).

По данным краевого Минздрава, в числе 277 новых инфицированных 106 пациентов мужского пола, 171 – женского, среди заболевших 15 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 25 человек, от 30 до 49 лет – 69 человек, 99 в возрасте 50-64 и 69 человек старше 65 лет.

Ряд текущих ограничительных ковидных мер в Пермском крае продлили до 21 февраля – об этом сообщили в краевом оперштабе по противодействию инфекции.

Так, на 2 недели сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска.

Продлены ограничения для ночных клубов и иных развлекательных и досуговых заведений, а также культурно-массовых мероприятий.

Сохраняется ограничение по времени работы заведений общепита – с 1.00 ночи до 6.00 утра. В них нельзя проводить корпоративные мероприятия, банкеты, дни рождения и другие торжества.