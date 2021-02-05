Ева с мамой сейчас находятся в инфекционном отделении столичной больницы. Фото предоставлено родственниками Натальи.

- Наташа пока немногословна, мало что рассказывает, но голос у нее бодрый и она говорит, что все хорошо, их с Евой лечат, - рассказывает о своей сестре и племяннице пермяк Евгений Пашин. – Правда, неизвестно пока, насколько растянется это лечение и когда оно закончится.

Поездка в Занзибар для пермячки Натальи Пашиной стала первой после рождения дочери Евы. До того, как два года назад девочка появилась на свет, женщина обожала путешествовать. Теперь после многострадального тура на Занзибар, где дочку Еву укусила муха цеце, и у девочки развился трипаносомоз, Наталья говорит, что дальше российского моря она долго никуда не поедет. Слишком тяжелые оказались последствия этой ноябрьской поездки в Африку. Но главное сейчас даже не будущие отпуска, а здоровье ребенка и ее самой.

Ева с мамой сейчас находятся в инфекционном отделении столичной больницы. Их повторно исследуют. И как «Комсомолке» сообщил пермский минздрав, официальный диагноз «сонная болезнь» у девочки так пока и не подтвержден.

- В настоящее время пермские медработники и специалисты минздрава Пермского края держат связь с коллегами из Москвы. Диагноз у ребенка не подтвержден, она проходит все необходимые обследования. Согласно заключению врача из московской клиники, у ребенка паразитарная болезнь неуточненная. Диагноз трипаносомоза не установлен, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе краевого минздрава.

Простейшие, которые нашли в анализах мамы и девочки в частной клинике.

- Мне просто смешно и комментариев по этому поводу у меня никаких нет, - говорит Евгений. - У меня есть справка, в которой написано, что у Евы диагноз «трипасономоз». Конечно, я не держал ее в руках лично, мне прислал ее папа. Он сейчас находится вместе с Наташей и Евой в Москве. И будет находиться там столько, сколько будет нужно. Потому что у девочек могут закончиться какие-то бытовые мелочи, которые папе нужно будет купить и принести Наташе в больницу. Хорошо, что у нашей семьи есть хорошая привычка - делать накопления. Именно эти деньги папа сейчас взял, чтобы снять гостиницу неподалеку от клиники и поддерживать Наташу с Евой. И если этих сумм не хватит, то мы всегда с братом придем на помощь. А если не хватит и этого, кредиты никто не отменял, банки работают.

Заключение Московского института паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского. Фото предоставлено родственниками Натальи

Неделю, пока пермские и федеральные СМИ писали об истории с укусом мухи цеце, семье Натальи пришлось пережить непросто.

- Шквал критики поднялся просто колоссальный, - рассказывает Евгений. - Доходило до того, что даже коллеги на работе, не зная, что это моя сестра, вслух обсуждали, мол, зачем она туда с ребенком-то поперлась? А чего только не писали хейтеры в соцсетях! Сейчас я даже не захожу в интернет, чтобы не читать эти атаки.

Но самое главное, чего удалось добиться семье с помощью публикаций в СМИ, это отправить Наталью с Евой в Москву к специалистам по тропическим заболеваниям, где они сейчас получают квалифицированное лечение.

- Материнская интуиция в итоге сестру не подвела, ведь каждый родитель каждый день видит своего ребенка, знает, как он растет и как ведет себя каждый день, - объясняет брат женщины. - И когда что-то в его состоянии и поведении меняется, родитель всегда забьет тревогу. Мы, конечно, сначала прокололись на зубках. У всех детей в нашей семье зубки режутся очень тяжело, и сначала подумали на них. Тем более, что начальные симптомы у сонной болезни оказались схожими с коронавирусом, и чтобы не заморачиваться сильно, врачи списали все на него. Я не виню докторов, просто понимаю, что они не смогли определить то, с чем не сталкивались никогда ранее. Главное сейчас, что Наташа с дочкой в Москве и мы очень надеемся, что у Евы юный и сильный организм, и ситуация не затянулась настолько, чтобы произошли какие-то необратимые последствия. Мы надеемся и верим, что врачи постараются все это исправить и что Ева с Наташей поправятся и у них все заживет.

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