Качество европейского уровня: пермский производитель разработал дезинфицирующее средство

Фото: «ЧИСТО-БЫСТРО»

С середины 2020 года в Перми запустили производство экологичной бытовой химии бренда «ЧИСТО-БЫСТРО». Чистящие и дезинфицирующие средства разработаны совместно с Институтом «ИТХ УрО РАН» и не уступают лучшим зарубежным образцам. При этом стоят недорого.

Универсальное средство

«Универсальное чистящее средство» можно использовать практически везде: в автомобиле, в доме или квартире, на производственных предприятиях, в общественных местах и даже в школах и детских садах. Средство обезжиривает поверхности и удаляет загрязнения любой сложности, в том числе застывший жир, который обычно скапливается на плитах и вытяжках. «Универсальное чистящее средство» подходит и для мытья полов.

Фото: «ЧИСТО-БЫСТРО»

Кроме этого, продукт «ЧИСТО-БЫСТРО» можно использовать для удаления пятен с одежды (достаточно точечно нанести на 2–3 минуты, а затем отправить вещь в стиральную машину) и очистки белой обуви. Такая многофункциональность позволяет избавиться от десятков специальных средств и заменить их одним продуктом.

- Наш бестселлер — «Универсальное чистящее средство». Оно позволяет очищать сильнейшие загрязнения практически со всех возможных поверхностей, - генеральный директор «ЧИСТО-БЫСТРО» Данил Якушев

Фото: «ЧИСТО-БЫСТРО»

Пользоваться «Универсальным чистящим средством» очень просто. Необходимо распылить содержимое флакона на загрязненную поверхность, подождать несколько минут и протереть губкой или салфеткой. Средства «ЧИСТО-БЫСТРО» биоразлагаемые и имеют самый низкий уровень опасности.

Дезинфицирующее средство

—Мы начали работать уже в условиях пандемии и сразу поставили себе задачу сделать доступное дезинфицирующее средство, которое могло бы защитить население от всевозможных вирусов и бактерий, — говорит Данил Якушев. — В итоге мы сделали такое средство — ДС-1. Оно прошло все необходимые испытания, исследования и получило Свидетельство о государственной регистрации. Мы остались довольны результатом.

Фото: «ЧИСТО-БЫСТРО»

Дезинфицирующее средство от «ЧИСТО-БЫСТРО» можно применять в жилых помещениях, для санитарно-технического оборудования, обработки посуды, игрушек, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви, кондиционеров. Также компания освоила новый вид производства пластиковой тары. Сейчас станочный парк «ЧИСТО-БЫСТРО» состоит из 6 экструзионно-выдувных станков. Это позволяет самостоятельно делать тару для продукции.

- Мы не собираемся останавливаться. В разработке более 10 средств. Все они оказались конкурентоспособными и будут иметь доступную цену, - генеральный директор «ЧИСТО-БЫСТРО» Данил Якушев

Фото: «ЧИСТО-БЫСТРО»

В ближайшее время компания готовиться представить «Гель для стирки», «Средство для мытья посуды» и «Средство для мытья стекол».

Продукция «ЧИСТО-БЫСТРО» представлена в магазинах Перми и Пермского края, а также на маркетплейсах. Узнать их адреса можно на сайте компании. Список магазинов постоянно пополняется. Также заказать средства «ЧИСТО-БЫСТРО» можно на Wildberries. Подробная информация о продуктах представлена во «ВКонтакте» и в Instagram.

«ЧИСТО-БЫСТРО»

Для оптовых покупателей действуют специальные условия. Заказать продукцию можно на сайте или по телефону +7 (800) 234-19-20