Коронавирус в Перми, последние новости на 5 февраля 2021 года: оперштаб разрешил работу цирка, аттракционов и детских развлекательных центров

Оперштаб сообщил об очередных послаблениях. Фото: permkrai.

На утро 5 февраля 2021 года общее число инфицированных в Пермском крае достигло 40 942 человек. За предыдущие сутки в регионе выявлено 279 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 236 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе 279 новых инфицированных - 110 мужчин, 169 – женщин и 26 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 23 человека, от 30 до 49 лет – 75 человек, 82 в возрасте 50-64 и 73 человека старше 65 лет.

На что снимаются ограничения?

С 5 февраля в Прикамье разрешена работа детских развлекательных центров и организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов. Оперштаб согласовал и возобновление деятельности Пермского цирка, с пометкой, что посетители должны находиться в масках, а на входе у зрителей будут проверять температуру.

Количество посетителей не должно превышать 50% от числа мест в зале. Представления в цирке будут проводится без антракта, в помещении запрещена торговля продовольственными товарами, игрушками и сувенирами.

Еще одно послабление касается количества посетителей при организации прогулок на Заводе Шпагина, в зоопарке, музеях и выставочных залах: число участников одной группы увеличено с 10 до 20 человек. Только ношение масок и перчаток обязательны.

Дети могут посещать торговые центры только в сопровождении родителей или других законных представителей.

А с этим пока придется подождать

Еще на две недели сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и продлены ограничения для работы ночных клубов и дискотек, а также других развлекательных мероприятий, которые предполагают большое скопление людей.

- Сохраняется ограничение по времени работы заведений общепита – с 1.00 ночи до 6.00 утра, - говорится в решении оперштаба. - Нельзя проводить корпоративные мероприятия, банкеты, дни рождения и другие торжества. А в рабочие часы для общепита действуют правила соблюдения необходимых мер безопасности.

Пермякам при посещении замкнутых пространств или мест массового скопления людей необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Речь идет о железнодорожных вокзалах, автовокзалах, станциях, пассажирских платформах, торговых центрах, а также о других общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции.