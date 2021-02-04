Оперштаб снял ряд ограничений по коронавирусу в Пермском крае

Посетителям необходимо находиться в масках и перчатках, а организации обязаны проводить обработку всех контактных поверхностей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил 4 февраля о снятии ограничений на работу детских развлекательных центров и организаций, предоставляющих услуги аттракционов, игровых автоматов. Развлекательные и досуговые центры, которым разрешено работать с 5 февраля, должны находиться в торговых комплексах и отдельно стоящих зданиях.

- Организаторам и посетителям необходимо соблюдать меры безопасности, находиться в масках и перчатках, а организации обязаны проводить обработку всех контактных поверхностей дезинфицирующими растворами после каждого использования, - сообщил краевой оперштаб. - Число одновременно находящихся в игровом зале посетителей устанавливается исходя из расчета один человек на четыре кв. метров площади помещения.

Также оперштаб согласовал возобновление деятельности Пермского цирка, посетители которого должны находиться в масках, а на входе у зрителей будут проверять температуру.

Количество зрителей не должно превышать 50% от числа мест в зале. Представления в цирке будут проводится без антракта, в помещении запрещена торговля продовольственными и товарами, игрушками и сувенирами.

Еще одно послабление касается количества посетителей при организации прогулок на Заводе Шпагина, в зоопарке, музеях и выставочных залах: число участников одной группы увеличено с 10 до 20 человек. Ношение масок и перчаток обязательны.

Дети могут посещать торговые центры только в сопровождении родителей или других законных представителей. Кроме того, сохраняется режим строгой самоизоляции для жителей, имеющих хронические заболевания и лиц в возрасте 65 лет и старше.