Вакцинация от коронавируса в Перми: Как записаться на прививку и сдать антиковидную плазму

Сделать прививки от COVID-19 смогут жители всех территорий Пермского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Хотела записаться на вакцинацию, поставили в очередь, - рассказывает знакомая. - Говорят, не ранее, чем через две недели прививку сделают.

Количество желающих привиться от коронавируса в Прикамье все растет. А вакцина поступает пока относительно небольшими партиями. В среду, 3 февраля, в край доставили еще 7500 доз вакцины от COVID-19, которые распределили между 47 медучреждениями. Кроме пермских больниц и поликлиник вакцину отправили в Чернушку, Краснокамск, Нытву, Добрянку и другие города Прикамья.

- Теперь сделать прививки от COVID-19 смогут жители всех территорий Пермского края, - заверили в краевом Минздраве.

Кроме государственных клиник пройти вакцинацию можно и в частных: ООО «Городская поликлиника», центре «Философия красоты и здоровья», больнице «РЖД-Медицина» и МК «УралМед» - бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.

Всего в феврале в Пермский край должны прийти более 100 тысяч доз вакцины «Спутник-V».

Кому нельзя прививаться

Как рассказали в Минздраве, делать прививки нельзя людям младше 18 лет, беременным и кормящим женщинам, аллергикам. Пермяки, переболевшие инфекционными и неинфекционными заболеваниями, а также те, у кого было обострение хронических заболеваний, должны подождать2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При небольшой простуде вакцинацию проводят после нормализации температуры.

Онкобольным прививаться можно, но для этого требуется получить заключение от лечащего врача о том, что противопоказаний нет.

В феврале в Пермский край должны прийти более 100 тысяч доз вакцины «Спутник-V». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как записаться на портале Госуслуг

1. Зайдите на официальный интернет-порталwww.gosuslugi.ru.

2. Нажмите на главной странице на баннер с надписью «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19».

3. Заполните все необходимые персональные данные на появившемся бланке.

4. Выберите лечебно-профилактическое учреждение.

5. Выберите услугу «Вакцинация от COVID-19».

6. Выберите удобную дату и время.

После первой прививки в личном кабинете во вкладке «Госпочта» на сайте Госуслуг появится уведомление со ссылкой на «Дневник вакцинации». Надо кликнуть на нее и подтвердить, что вы сделали прививку.

После второй вакцинации в личный кабинет придет сертификат государственного образца с QR-кодом. Этот документ подтверждает, что человек привит от коронавируса.

В Прикамье стали лечить больных антиковидной плазмой

Пермская краевая станция переливания крови начала заготовку антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19. С плазмой вакцинированного или переболевшего человека в кровь пациента попадают антитела, которые помогают нейтрализовать коронавирус.

- Первые дозы мы передали в Краевую больницу им. Е.А. Вагнера в Березниках, где плазма была применена в рамках комплексного лечения, - рассказала главный врач Пермской краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова.

Первым плазму перелили двум пациентам инфекционного отделения. Как сообщили в больнице, после процедуры оба чувствуют себя хорошо.

Сейчас Станция переливания крови приглашает доноров. Ими могут стать люди старше 18 лет, весом более 50 килограммов, с отсутствием симптомов ОРВИ, а также без ВИЧ и гепатитов В и С.

Тем, кто переболел инфекцией, перед сдачей донорской крови необходимо выждать восстановительный период. Это один месяц после легкого течения COVID-19 и четыре месяца при обычном или осложненном течении болезни.

- Наличия официального подтверждения о перенесенной коронавирусной инфекции не требуется, - рассказали в Минздраве Пермского края. - При сдаче крови она проверяется на наличие антител, и при обнаружении достаточного титра плазма донора используется, как антиковидная.

Записаться на сдачу крови можно по телефону 8 (342) 282-53-21, в будни с 13.30 до 15.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пермские больницы, ранее перепрофилированные для пациентов с коронавирусом, постепенно возвращаются к плановому лечению. К обычной жизни в январе вернулись Краевая детская клиническая больница, стационар Краевой клинической психиатрической больницы на Банной горе.

С 5 февраля пациентов с COVID-19 не будут госпитализировать в городскую клиническую больницу №2 имени Ф.Х. Граля. Вскоре на плановое лечениеперейдет Пермский краевой госпиталь ветеранов войн.

КСТАТИ

В ближайшие две-три недели в Пермский край придет крупная партия средств индивидуальной защиты. Их направят медицинским работникам больниц, где ведется лечение пациентов с COVID-19.

Всего регион получит 300 тысяч защитных комбинезонов, 980 тысяч одноразовых комплектов защитной одежды и 20 тысяч многоразовых халатов, шлемов и бахил. Кроме этого в Пермь отправят 300 тысяч респираторов, 200 тысяч защитных очков, 800 тысяч медицинских масок и полтора миллиона перчаток.