Вакцинация от коронавируса в Перми: Как записаться на прививку и сдать антиковидную плазму

Сделать прививки от COVID-19 смогут жители всех территорий Пермского края
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Хотела записаться на вакцинацию, поставили в очередь, - рассказывает знакомая. - Говорят, не ранее, чем через две недели прививку сделают.
Количество желающих привиться от коронавируса в Прикамье все растет. А вакцина поступает пока относительно небольшими партиями. В среду, 3 февраля, в край доставили еще 7500 доз вакцины от COVID-19, которые распределили между 47 медучреждениями. Кроме пермских больниц и поликлиник вакцину отправили в Чернушку, Краснокамск, Нытву, Добрянку и другие города Прикамья.
- Теперь сделать прививки от COVID-19 смогут жители всех территорий Пермского края, - заверили в краевом Минздраве.
Кроме государственных клиник пройти вакцинацию можно и в частных: ООО «Городская поликлиника», центре «Философия красоты и здоровья», больнице «РЖД-Медицина» и МК «УралМед» - бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.
Всего в феврале в Пермский край должны прийти более 100 тысяч доз вакцины «Спутник-V».
Кому нельзя прививаться
Как рассказали в Минздраве, делать прививки нельзя людям младше 18 лет, беременным и кормящим женщинам, аллергикам. Пермяки, переболевшие инфекционными и неинфекционными заболеваниями, а также те, у кого было обострение хронических заболеваний, должны подождать2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При небольшой простуде вакцинацию проводят после нормализации температуры.
Онкобольным прививаться можно, но для этого требуется получить заключение от лечащего врача о том, что противопоказаний нет.
В феврале в Пермский край должны прийти более 100 тысяч доз вакцины «Спутник-V».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Как записаться на портале Госуслуг
1. Зайдите на официальный интернет-порталwww.gosuslugi.ru.
2. Нажмите на главной странице на баннер с надписью «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19».
3. Заполните все необходимые персональные данные на появившемся бланке.
4. Выберите лечебно-профилактическое учреждение.
5. Выберите услугу «Вакцинация от COVID-19».
6. Выберите удобную дату и время.
После первой прививки в личном кабинете во вкладке «Госпочта» на сайте Госуслуг появится уведомление со ссылкой на «Дневник вакцинации». Надо кликнуть на нее и подтвердить, что вы сделали прививку.
После второй вакцинации в личный кабинет придет сертификат государственного образца с QR-кодом. Этот документ подтверждает, что человек привит от коронавируса.
В Прикамье стали лечить больных антиковидной плазмой
Пермская краевая станция переливания крови начала заготовку антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19. С плазмой вакцинированного или переболевшего человека в кровь пациента попадают антитела, которые помогают нейтрализовать коронавирус.
- Первые дозы мы передали в Краевую больницу им. Е.А. Вагнера в Березниках, где плазма была применена в рамках комплексного лечения, - рассказала главный врач Пермской краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова.
Первым плазму перелили двум пациентам инфекционного отделения. Как сообщили в больнице, после процедуры оба чувствуют себя хорошо.
Сейчас Станция переливания крови приглашает доноров. Ими могут стать люди старше 18 лет, весом более 50 килограммов, с отсутствием симптомов ОРВИ, а также без ВИЧ и гепатитов В и С.
Тем, кто переболел инфекцией, перед сдачей донорской крови необходимо выждать восстановительный период. Это один месяц после легкого течения COVID-19 и четыре месяца при обычном или осложненном течении болезни.
- Наличия официального подтверждения о перенесенной коронавирусной инфекции не требуется, - рассказали в Минздраве Пермского края. - При сдаче крови она проверяется на наличие антител, и при обнаружении достаточного титра плазма донора используется, как антиковидная.
Записаться на сдачу крови можно по телефону 8 (342) 282-53-21, в будни с 13.30 до 15.00.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Пермские больницы, ранее перепрофилированные для пациентов с коронавирусом, постепенно возвращаются к плановому лечению. К обычной жизни в январе вернулись Краевая детская клиническая больница, стационар Краевой клинической психиатрической больницы на Банной горе.
С 5 февраля пациентов с COVID-19 не будут госпитализировать в городскую клиническую больницу №2 имени Ф.Х. Граля. Вскоре на плановое лечениеперейдет Пермский краевой госпиталь ветеранов войн.
КСТАТИ
В ближайшие две-три недели в Пермский край придет крупная партия средств индивидуальной защиты. Их направят медицинским работникам больниц, где ведется лечение пациентов с COVID-19.
Всего регион получит 300 тысяч защитных комбинезонов, 980 тысяч одноразовых комплектов защитной одежды и 20 тысяч многоразовых халатов, шлемов и бахил. Кроме этого в Пермь отправят 300 тысяч респираторов, 200 тысяч защитных очков, 800 тысяч медицинских масок и полтора миллиона перчаток.