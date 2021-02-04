«Дождь, снежная каша, мороз и лед». В воскресенье в Прикамье термометр резко опустится сразу на 20 градусов

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На этой неделе мы испытаем все «прелести» переменчивой уральской погодки. Перед выходными нам грозит оттепель с дождем. Затем – снегопад, и под ногами опять может образоваться месиво. А в воскресенье все это превратится в ледяные колдобины – столбик термометра за сутки опустится сразу на два десятка градусов.

- В пятницу во второй половине дня по южным районам края и даже в Перми пройдет мокрый снег, а ближе к вечеру, с пиком затока теплого воздуха, может даже брызнуть дождь, - предупреждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – В южных районах дневная температура может подняться до +3 градусов.

В субботу, по прогнозам синоптика, «околонулевая» оттепель сохранится.

- Осадки продолжатся, но уже в виде снега, - говорит метеоролог. - Причем, снегопад может быть достаточно интенсивным. На фоне оттепели мы опять увидим на дорогах и тротуарах снежную кашу, которая затем превратится в наледи. В воскресенье столбик термометра стремительно опустится: днем будет от -15 до -20 градусов, а ночью может ударить и 30-градусный мороз. При этом на улице будет некомфортно: в придачу к морозу сохранится и сильный ветер.

Чего ждать дальше?

- По крайней мере, до середины недели, а, скорее всего, и до следующих выходных морозы сохранятся и будут затяжными, - говорит Павел Смирнов. - Днем будет не выше -15, а по ночам и до -30 градусов.