«Лучшие воспитатели страны съедутся в Пермь». Педагоги из 80 регионов поборются за звание победителя и приз «Хрустальную жемчужину»

Пермский край будет представлять воспитатель детского сада «Экосад» из Перми Анастасия Кораблева. Фото: министерство образования Пермского края.

С 10 по 14 февраля Пермский край будет принимать лучших воспитателей страны. Участники из 80 регионов приедут в Пермь, чтобы принять участие в заключительном этапе XI конкурса «Воспитатель года России». Победителя ждет главный приз «Хрустальная жемчужина».

По традиции финал проходит на родине абсолютного победителя конкурса, а в 2019 году в первое место в нем занял воспитатель пермского детского сада «Школа рыцарей и принцесс» Евгений Пепеляев.

В этом году Пермский край будет представлять победитель муниципального и краевого этапов конкурса «Учитель года – 2020» в номинации «Педагог дошкольного образования» воспитатель детского сада «Экосад» города Перми Анастасия Кораблева.

- Для нас большая честь – впервые принимать в регионе лучших дошкольных педагогов страны, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Мы приложим все силы для того, чтобы конкурс прошел в безопасном формате, а сама программа была интересной и насыщенной. Сегодня мы уделяем много внимания развитию дошкольного образования – активно строим детские сады, оснащаем их современным оборудованием, создаем достойные условия для ребят и воспитателей.

Участникам конкурса предстоит пройти заочный тур и очные конкурсные испытания: «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Из числа участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются пятнадцать лауреатов конкурса. Полуфинал пройдет 12 февраля.

Среди лауреатов по результатам двух конкурсных заданий «Мастер-класс» и «Ток-шоу «Профессиональный разговор», который проведет актер театра и кино, певец, телеведущий Михаил Полицеймако, определится обладатель «Хрустальной жемчужины».

Мероприятия с участием лауреатов конкурса традиционно транслируются в режиме реального времени на сайте конкурса.

Из-за пандемии мероприятия очного этапа XI конкурса были перенесены с ноября 2020 года на февраль 2021 года.

НАША СПРАВКА

Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года России» проводится с 2010 года. Его учредители - Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Эмблемой конкурса выбрана жемчужина – символ чистоты и совершенства, зарождающейся жизни, защищенной, как в раковине, теплотой и заботой воспитателя.