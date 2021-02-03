«Мы попали в сущий ад!» Прокурор потребовала приговорить владельца пермского отеля «Карамель», где погибли от кипятка 5 человек, к 6 годам колонии

В Перми скоро огласят приговор Сергею Щербакову. Фото: Василий Вахрин

Близится к финалу процесс по делу о трагедии в пермском мини-отеле «Карамель», где в ночь на 20 января в прошлом году в кипятке из прорвавшейся трубы теплотрассы заживо сварились 5 человек, включая 4-летнюю девочку. Еще 6 человек тогда получили ожоги.

Во вторник, 2 февраля, в Индустриальном районном суде Перми состоялись прения по уголовному делу в отношении Сергея Щербакова - владельца эконом-гостиницы, которую он открыл в подвальном помещении пятиэтажки на улице Советской Армии, 21. В ту роковую ночь в нее хлынул кипяток из прорвавшейся теплотрассы. Даже те немногие, кому чудом удалось спастись, сильно обварились и до сих пор не могут оправиться от ожогов и говорят: "Мы попали в настоящий ад"!

Прокурор Светлана Плотникова огласила предложение гособвинения – приговорить Сергея Щербакова к 6 годам колонии. По мнению следователей, он незаконно перепланировал в подвале дома помещение и разместил в нем гостиницу. Сторона защиты и сам Сергей Щербаков высказывали сожаление о случившемся, но настаивали на том, что трагедия произошла не по вине владельца «Карамели», поскольку ответственность за прорыв тепловой магистрали несет ее собственник - Пермская сетевая компании.

Ранее в суде уже заслушали потерпевших, свидетелей, огласили результаты экспертиз. Приводились жуткие подробности о том, как погибали постояльцы гостиницы, испытав болевой шок от воздействия перегретого пара и крутого кипятка.

Родные погибших и пострадавшие подали к владельцу «Карамели» иски о возмещении моральных страданий. От прений они отказались, но в ходе предыдущих судебных заседаний сумевшие выжить постояльцы мини-отеля рассказывали о том ужасе, который им пришлось пережить в ту кошмарную ночь.

Выслушав все доводы и аргументы, судья Алексей Крайнов удалился в совещательную комнату. Предполагается, что свой вердикт он вынесет в последнюю декаду февраля.

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