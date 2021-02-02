Коронавирус в Перми, последние новости на 3 февраля 2021 года: за сутки скончались от ковида 12 человек

1367 пациентов находятся в больницах Фото: Олег ЗОЛОТО

По результатам исследований Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 3 февраля общее число инфицированных достигло 40366. За минувшие сутки выявлен 281 новый случай заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 224 – амбулаторно на дому.

Ежесуточный прирост больных составил 0,7 процента.

В числе вновь инфицированных 10 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 17 человек, от 30 до 49 лет – 68 человек, 106 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 28 территориях региона.

В Перми выявлен 121 житель с COVID-19. На втором месте по заболеваемости Соликамский округ и Березники, где зафиксировано по 20 инфицированных. В Частинском округе и Кунгурском районе - по 13 заболевших.

По 9 жителей с коронавирусной инфекцией выявлено в Краснокамском, Очерском округах. В Куединском и Чусовском округах COVID-19 диагностирован у 8 человек (в каждой из территорий), в Добрянском округе – у 7.

По 6 человек с коронавирусом выявлено в Пермском районе, Чердынском, Еловском и Горнозаводском округах. В Нытвенском округе 5 инфицированных за сутки, 4 – в Кунгуре. По 3 случая заражения в Березовском, Сивинском и Верещагинском округах.

На сегодня в Пермском крае нет ни одной территории, где не наблюдалось бы заболевание.

Выздоровели за минувшие сутки 254 человека, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечились 33299 человек.

3711 человек находятся на карантине. 1367 пациентов лечатся в больницах, в том числе 77 - на аппаратах ИВЛ.

Из-за коронавируса скончались за сутки 12 человек, всего же с начала пандемии 1465 летальных исхода от ковида. От сопутствующих заболеваний умерли за сутки 5 человек, всего инфицированных пациентов, умерших от сопутствующих заболеваний, в Пермском крае зарегистрировано 1072.

Для лечения больных коронавирусной инфекцией на Пермской краевой станции переливания крови начали заготовку антиковидной плазмы. С плазмой вакцинированного или переболевшего человека в кровь пациента попадают антитела, которые помогают нейтрализовать коронавирус. Первые дозы плазмы уже передали в Краевую больницу им. Е.А. Вагнера в Березниках, где ее перелили двум пациентам инфекционного отделения. Оба чувствуют себя хорошо.