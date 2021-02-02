«Спасала безнадежных младенцев». В Перми скончался выдающийся детский хирург

Умерла Антонина Васильевна Опёнышева. Фото: Минздрав Пермского края.

Накануне ушла из жизни Антонина Васильевна Опёнышева. Про таких говорят: «Врач от бога», «Золотые руки» и не хочется верить, что ее больше нет с нами! Тысячи спасенных детей, судеб, благодарных родителей. Антонина Васильевна провела множество успешных уникальных операций, благодаря которым дети со смертельно опасными заболеваниями выздоравливали и живут сейчас обычной жизнью. Она делала операции младенцам так, как никто не мог. О смерти выдающегося доктора стало известно из сообщения Минздрава.

«С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни доцент кафедры хирургических болезней ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, кандидат медицинских наук Антонина Васильевна Опёнышева, выдающийся детский хирург, основатель школы хирургии новорожденных, учитель и наставник для большинства детских хирургов и педиатров края. Это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества Прикамья…

Антонина Васильевна посвятила детской хирургии нашего региона более 40 лет. Она лично выполнила несколько тысяч операций детям разного возраста, внедрила более сотни хирургических методик коррекций врожденных пороков развития и другой сложной патологии у детей младшего возраста. Воспитала не одно поколение детских хирургов. Будучи доцентом кафедры обучила огромное количество студентов, интернов и ординаторов, которые сегодня работают в разных лечебных учреждениях России. Коллектив Краевой детской клинической больницы вспоминает ее как мудрого наставника, коллегу, приходившую на помощь бригаде хирургов в любое время суток в сложных клинических случаях.

Память об этом душевном, отзывчивом человеке и настоящем профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах.

Антонина Васильевна - автор сотен научных работ и учебных пособий по актуальным вопросам в лечении хирургических заболеваний у детей. Многократно награждалась Почетными грамотами и благодарственными письмами на разных уровнях за весомый вклад в развитие детской хирургии региона.

До последнего дня принимала личное участие в жизни профессионального сообщества, оставалась на своем посту, участвовала в обходах, консилиумах и оперативных вмешательствах».

Прощание с Антониной Васильевной пройдет 3 февраля в 13.30 в Большом траурном зале по ул. Старцева, д. 61.