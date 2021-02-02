Какие улицы Перми отремонтируют в этом году

Весной на 13 улицах Перми начнутся серьезные ремонтные работы.
Фото: Алексей ФОКИН
На пермских улицах еще лежит снег, и горожан пока больше волнует «каша» на тротуарах и дорогах. Но пройдет месяц-другой - и мы вновь обратим внимание на ямы на проезжей части. Есть надежда, что их количество в этом году уменьшится - весной на 13 улицах Перми начнутся серьезные ремонтные работы. Рассказываем, какие дороги планируют привести в порядок.
Свердловский район
Улица Николая Островского
В прошлом году обновили участок между улицами Пушкина и Революции. Проезжую часть расширилидо 4 полос, увеличили ширину тротуаров. Этой весной работы продолжатся на участке от Революции до 1-й Красноармейской. Будет отремонтирована проезжая часть, также подрядчик установит пешеходные ограждения, на тротуаре уложит плитку, заменит фонари.
Улица Тимирязева
В квартале от улицы Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта уложат новый асфальт на проезжей части и тротуарах, обустроят парковки, нанесут дорожную разметку.
Улица Павла Соловьева
На участке между улицами Героев Хасана и Куйбышева, рядом с Дворцом имени Солдатова,уложат асфальт, обустроят парковки и съезды, заменят бордюры, восстановят колодцы и газоны, нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.
Ленинский район
Улица Советская
На улице Советской отремонтируют два участка: от Крисанова до Попова и от Осинской до Комсомольского проспекта. На первом из них заасфальтируют и проезжую часть, и тротуары, заменят бордюры. На втором - асфальт заменят только на проезжей части, а тротуары выложат плиткой, установят урны для мусора, заменят ограждения вдоль дороги, установят фонари, нанесут дорожную разметку.
Улица Монастырская
На участке от улицы Максима Горького до улицы Поповаобновят асфальт, тротуары и бордюры.
Дзержинский район
Улица Якутская
На улице Якутской почти по всей длине сформировалась колея, поэтому временно максимальная скорость ограничена до 60 км/час. После проведения ремонта будет возвращен прежний скоростной режим - 90 км/час. Работы пройдут на участке Якутской от Красноборской до границы с Кировским районом.
Индустриальный район
Улица Братьев Игнатовых
На участке от шоссе Космонавтов до улицы Миразапланированокомплексное благоустройство улицы: фрезерование проезжей части, устройство нового асфальтобетонного покрытия, ремонт бордюров и пешеходных ограждений, тротуаров, обустройство парковок и съездов, укладка тактильной плитки перед пешеходными переходами и съездами, восстановление газонов, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков
Улица Баумана
Также комплексно благоустроят улицу Баумана между улицами Стахановской и Братьев Игнатовых. Здесь заасфальтируют проезжую часть, тротуары, парковки, съезды, отремонтируют пешеходные ограждения, уложат тактильную плитку перед пешеходными переходами и съездами, обустроят искусственные неровности, нанесут дорожную разметку.
Кировский район
Улица 5-я Каховская
Улица 5-я Каховская проходит по территории микрорайона Новые Водники, она позволяет удобно выезжать из микрорайона. На участке от улицы Адмирала Ушакова до Волгодонской заменят асфальт на проезжей части, благоустроят тротуары и газоны.
Улица Генерала Панфилова
Главная дорога микрорайона Новый Крым давно нуждается в ремонте. На участке от улицы Ласьвинской до разворотного кольца обновят проезжую часть и тротуары, благоустроят газоны, установят бортовой камень, пешеходные ограждения, обустроят парковки, нанесут дорожную разметку.
Мотовилихинский район
Комплексное благоустройство пройдет от улицы Грибоедова до Восточного обхода. Из-за большого трафика автомобилей на проезжей части образовалась колейность. Здесь будут укладывать новый асфальт.
Орджоникидзевский район
Улица Веденеева
На участке от площади у станции «Молодежная» до Восточного обхода уложат новый асфальт, обустроят парковки, нанесут разметку и установят дорожные знаки.