Какие улицы Перми отремонтируют в этом году

Весной на 13 улицах Перми начнутся серьезные ремонтные работы. Фото: Алексей ФОКИН

На пермских улицах еще лежит снег, и горожан пока больше волнует «каша» на тротуарах и дорогах. Но пройдет месяц-другой - и мы вновь обратим внимание на ямы на проезжей части. Есть надежда, что их количество в этом году уменьшится - весной на 13 улицах Перми начнутся серьезные ремонтные работы. Рассказываем, какие дороги планируют привести в порядок.

Свердловский район

Улица Николая Островского

В прошлом году обновили участок между улицами Пушкина и Революции. Проезжую часть расширилидо 4 полос, увеличили ширину тротуаров. Этой весной работы продолжатся на участке от Революции до 1-й Красноармейской. Будет отремонтирована проезжая часть, также подрядчик установит пешеходные ограждения, на тротуаре уложит плитку, заменит фонари.

Улица Тимирязева

В квартале от улицы Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта уложат новый асфальт на проезжей части и тротуарах, обустроят парковки, нанесут дорожную разметку.

Улица Павла Соловьева

На участке между улицами Героев Хасана и Куйбышева, рядом с Дворцом имени Солдатова,уложат асфальт, обустроят парковки и съезды, заменят бордюры, восстановят колодцы и газоны, нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.

Ленинский район

Улица Советская

На улице Советской отремонтируют два участка: от Крисанова до Попова и от Осинской до Комсомольского проспекта. На первом из них заасфальтируют и проезжую часть, и тротуары, заменят бордюры. На втором - асфальт заменят только на проезжей части, а тротуары выложат плиткой, установят урны для мусора, заменят ограждения вдоль дороги, установят фонари, нанесут дорожную разметку.

Улица Монастырская

На участке от улицы Максима Горького до улицы Поповаобновят асфальт, тротуары и бордюры.

Дзержинский район

Улица Якутская

На улице Якутской почти по всей длине сформировалась колея, поэтому временно максимальная скорость ограничена до 60 км/час. После проведения ремонта будет возвращен прежний скоростной режим - 90 км/час. Работы пройдут на участке Якутской от Красноборской до границы с Кировским районом.

Индустриальный район

Улица Братьев Игнатовых

На участке от шоссе Космонавтов до улицы Миразапланированокомплексное благоустройство улицы: фрезерование проезжей части, устройство нового асфальтобетонного покрытия, ремонт бордюров и пешеходных ограждений, тротуаров, обустройство парковок и съездов, укладка тактильной плитки перед пешеходными переходами и съездами, восстановление газонов, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков

Улица Баумана

Также комплексно благоустроят улицу Баумана между улицами Стахановской и Братьев Игнатовых. Здесь заасфальтируют проезжую часть, тротуары, парковки, съезды, отремонтируют пешеходные ограждения, уложат тактильную плитку перед пешеходными переходами и съездами, обустроят искусственные неровности, нанесут дорожную разметку.

Кировский район

Улица 5-я Каховская

Улица 5-я Каховская проходит по территории микрорайона Новые Водники, она позволяет удобно выезжать из микрорайона. На участке от улицы Адмирала Ушакова до Волгодонской заменят асфальт на проезжей части, благоустроят тротуары и газоны.

Улица Генерала Панфилова

Главная дорога микрорайона Новый Крым давно нуждается в ремонте. На участке от улицы Ласьвинской до разворотного кольца обновят проезжую часть и тротуары, благоустроят газоны, установят бортовой камень, пешеходные ограждения, обустроят парковки, нанесут дорожную разметку.

Мотовилихинский район

Комплексное благоустройство пройдет от улицы Грибоедова до Восточного обхода. Из-за большого трафика автомобилей на проезжей части образовалась колейность. Здесь будут укладывать новый асфальт.

Орджоникидзевский район

Улица Веденеева

На участке от площади у станции «Молодежная» до Восточного обхода уложат новый асфальт, обустроят парковки, нанесут разметку и установят дорожные знаки.