Рейсы из Перми за границу разрешены. Но не открыты

С 8 февраля официально разрешены международные полеты из Перми. Фото: Василий Вахрин

С 8 февраля официально разрешены международные полеты из аэропорта Перми. Но в расписании до сих пор не значится ни одного рейса за границу.

- Мы ведем работу по возобновлению и открытию регулярных и чартерных рейсов по наиболее востребованным направлениям, но пока ни одна авиакомпания не обратилась к нам с запросом на выполнение зарубежных рейсов, - ответили «Комсомолке» в пермском аэропорту.

Напомним, что в конце минувшего года допуски от Росавиации на международные перелеты из Перми получили авиакомпании «Северный ветер» - на рейсы из Перми в Тель-Авив и узбекские Ферганы, Наманган и Самарканд, а также AZUR Air на полеты в болгарский Бургас летом 2021 года.

Как сообщили в минтрансе Пермского края, в течение 2020 года также были получены допуски на международные рейсы из Перми в Лондон, Каир, Барселону и Стамбул.

- Получение допуска авиакомпаниями не гарантирует выполнение рейсов по данным направлениям, - заметили в ведомстве. - Формирование летной программы зависит от востребованности направлений туристами.