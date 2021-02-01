- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 2 февраля 2021 года: за неделю в Прикамье от COVID-19 привились более 2400 человек.

В Пермском крае выявлено 284 новых случая заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 218 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 40 085. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 31 января – 0,98).

В числе 284 новых инфицированных 118 пациента мужского пола, 166 – женского, среди заболевших 10 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 6 человек, от 30 до 49 лет – 51 человек, 141 в возрасте 50-64 и 76 человек старше 65 лет.

Инфографика: краевой оперштаб.

- За прошедшую неделю вакцинацию от коронавируса прошли 2401 человек, - сообщили в краевом оперштабе. - На 1 февраля первым компонентом в регионе привито 8482 жителя Прикамья, вторым – 1851. Вакцинация проводится по предварительной записи через регистратуры поликлиник, а также через сайты k-vrachu.ru и Госуслуги. Вакцина является двухкомпонентной: обращаться за введением второго пациентам нужно в то же медучреждение, в котором сделали первую прививку.