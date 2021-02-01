«Ходим по снежной каше, а под ней лед!» Власти Перми пообещали в феврале исправить ситуацию с уборкой снега

Трактор, расчищающий межквартальный проезд, был замечен только в одном месте. Фото: Андрей МАТЛИН

- Вы не поверите, я даже специально адрес травмпункта заучил, чтобы знать, куда идти в случае чего, - грустно улыбается житель Мотовилихинского района Алексей Петрович. - Смотрите, что у нас перед домом творится – снежная каша, а под ней лед! Идешь и благодаришь судьбу, что еще не упал.

Вот такая снежная каша перед домом. Фото: Андрей МАТЛИН

Действительно, даже врио главы города признал, что со снежными заносами в городе просто беда.

- Качество уборки, особенно при потеплении, не устраивает ни меня, ни вас! - признался пермякам Алексей Дёмкин на своей страничке в Instagram. - Никаких больше предупреждений и разговоров! По итогам января снижаем оплату подрядчикам практически на 2 миллиона. Больше всего срежут у подрядных организаций в Мотовилихе - 740 тысяч рублей. Если не улучшат свою работу, также сделаем и в феврале.

Мы решили проверить: подействовало наказание на дорожников или нет?

Снег и так весной растает?

Дорога возле Цирка просто блестит чистеньким асфальтом. Остановки и тротуары на улице Уральской тоже почищены. Но вот если свернуть во дворы…

Детские карусельки утонули в снегу. Фото: Андрей МАТЛИН

- Видите, вся детская площадка снегом занесена, на карусельках детям не покататься! – качает головой пермячка Евгения. – Но даже дойти сюда деткам самим сложно, приходится на руках через снежные бугры переносить.

А к этим турникам просто не подобраться. Фото: Андрей МАТЛИН

А возле другого дома на этой же улице детская площадка и вовсе пустует – к ней просто не подобраться из-за ледяных торосов.

Едем дальше, может быть, в других местах города дела обстоят лучше?

Улица Восстания напоминает какой-то ледяной каньон. Фото: Андрей МАТЛИН

Проезжая часть на улице Восстания напоминает каньон с ледовыми айсбергами по бокам. Дорогу-то вычистили почти до блеска, но снег и ледяные глыбины разбросали по сторонам, мол, зачем их куда-то вывозить, сами весной растают! Люди с опаской пробираются мимо этих снежно-ледяных напластований.

В частном секторе можно устраивать заезды по бездорожью. Фото: Андрей МАТЛИН

А на ответвления улиц, которые ведут к частному сектору, даже смотреть страшно – настоящий трек для соревнования внедорожников.

Дорога из школы. Фото: Андрей МАТЛИН

Подъезжаем к расположенным неподалеку от улицы Восстания школе и детсадику. Видим маму с мальчиком, который прыгает на костылях. Что и говорить, тут немудрено получить травму – дорога и тротуары возле детских учреждений почищены, но вот по бокам – та же картина: грязно-белые груды не вывезенного снега.

Снежные торосы перед садиком. Фото: Андрей МАТЛИН

Среди новостроек в микрорайоне Ива обозреваем то же самое: дворы и межквартальные проезды разительно отличаются от «фасадных» пермских улиц.

Растет новый благоустроенный микрорайон. Фото: Андрей МАТЛИН

Между прочим: за всю поездку только на улице Старцева нам попадается трактор с ковшом, который грузил в самосвал то, что собрал на дороге межквартального проезда.

Лестница вникуда. Фото: Андрей МАТЛИН

Тройка с минусом!

Проблему городских контрастов – когда на больших дорогах снег чистят, а вокруг них нет – признает и эксперт Общественной палаты России по жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Борисов, выступая в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM):

- Очистку дворов и межквартальных проездов сейчас, действительно, можно оценить разве что только на троечку с минусом, - отмечает Михаил Борисов. – Причем, межквартальные проезды - это муниципальная собственность, они находятся на содержании у районных МКУ «Благоустройство». Эти организации заключают контракты с подрядчиками и могут привлечь контрактников к ответственности, сократив им денежные выплаты.

Что касается очистки дворов и тротуаров на придомовых территориях, это прямая обязанность управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК – они должны содержать дворы в нормативном состоянии. Во дворах не должно быть так называемой «колейности», чтобы можно было спокойно по ним ходить. Тротуары, если он не вычищены до асфальта, а убраны «под скребок», обязаны посыпать песком. Если управляющая организация не убирает дворы, предусмотрена система штрафов: для ТСЖ и ЖСК - от 30 до 40 тысяч рублей, для управляющих компаний – до 300 тысяч рублей.

Зимняя Мотовилиха. Фото: Андрей МАТЛИН

Что дальше?

- Если подрядчики не улучшат свою работу, в феврале их также будем штрафовать, - пообещал Алексей Дёмкин пермякам в аккаунте Instagram. – Инспекторы и сотрудники районных МКУ «Благоустройство» продолжат постоянные проверки на улицах.

- В связи с повышением температуры подрядчикам поставлена задача комплексно чистить улицы частного сектора и внутриквартальные проезды, - сообщили в городской администрации.

Что ж, остается надеяться, что внушение «рублем» подействует на подрядные организации, и ситуация со снежными заносами в городе в последний месяц зимы исправится.

Ноги сами разъезжаются! Фото: Андрей МАТЛИН

КСТАТИ

Куда пожаловаться?

- Телефон колл-центра Перми, по которому можно подать жалобу и заявку на очистку от снега межквартальных проездов, - 2-059-059, - сообщил Михаил Борисов. - Жаловаться на управляющие организации можно в инспекцию госжилнадзора - в письменном виде либо через сайт инспекции. Можно также обратиться с жалобой в районную прокуратуру.

Кого и на сколько оштрафовали

Штрафы по итогам января выписали подрядчикам всех районов Перми, за исключением Дзержинского - за некачественную уборку улично-дорожной сети и тротуаров, частного сектора, внутриквартальных проездов, не своевременный вывоз снега. Суммы штрафов составили:

- в Мотовилихинском районе -740 тысяч рублей;

- в Индустриальном районе - 670 тысяч рублей;

- в Свердловском районе - 350 тысяч рублей.

- в Кировском районе - 150 тысяч рублей.

- в Ленинском районе – 100 тысяч рублей;

- в Орджоникидзевском районе – 100 тысяч рублей.