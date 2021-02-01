В Прикамье возвращается зима с метелями и снегопадами

В Прикамье скоро вернутся морозы. Фото: Василий Вахрин

Первые дни последнего месяца зимы встретили нас теплой погодкой. Может быть, так будет продолжаться и дальше, и в феврале у нас наступит весна?

Увы, синоптики прогнозируют в ближайшее время возвращение холодов.

- Зима в этом году возвращает нас в чувство, и погода в феврале все-таки, скорее всего, напомнит, что это зимний месяц, несмотря на то, что первые дни месяца стояли достаточно теплые, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Но дальше, скорее всего, нас ждем похолодание. Нынешний февраль будет значительно холодней прошлогоднего, рассчитывать на почти весенние потепления пока не приходится. Норма средней февральской температуры, напомню: днем – в среднем -10 градусов, ночью около - 15 градусов.

В будние дни на этой неделе, по прогнозам метеоролога, нас ожидает снежная ветреная погода, в среду слегка подморозит – в Перми до -10 градусов.

- Ближе к выходным начнется похолодание, - говорит Павел Смирнов. – Впрочем, оно не будет обвальным: в четверг столбик термометра опустится немного ниже -10 градусов, в пятницу может похолодать до -15 градусов. В эти дни будут слабые метели со снегопадом. В субботу и воскресенье можно ожидать понижения температуры днем до -20 градусов. Следующая неделя, судя по прогнозам, может быть еще более морозной - по-настоящему зимней.