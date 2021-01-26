На Гайве открыли гимназию

В Перми состоялось торжественное открытие нового корпуса гимназии №3.

В Перми состоялось торжественное открытие нового корпуса гимназии №3. Его строительство завершилось на четыре месяца раньше срока. И в этот понедельник, 25 января, в школьные классы уже пришли ученики.

«Просто красавица»

В новом 4-этажном корпусе гимназии, построенном на улице Звенигородской, в Орджоникидзевском районе, разместились 50 учебных кабинетов. Двенадцать из них предназначены для малышей из начальных классов. В остальных будут проходить уроки информатики, химии, биологии, физики. При этом все кабинеты в новой школе оснащены проекторами со смарт-функцией. В кабинетах труда установлены современные швейные машины и универсальные станки.

В кабинетах труда установлены универсальные станки.

- Новая гимназия - просто красавица! Я даже немного позавидовал современным школьникам, - признался на открытии нового корпуса временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин. - Это современное здание, оборудованное по последнему слову техники, с двумя спортзалами, библиотекой, музеем, актовым залом, местами отдыха.

Первые рабочие вышли на стройплощадку на улице Звенигородской осенью 2019 года, а сдали строители корпус в эксплуатацию в декабре 2020 года, опередив график на 4 месяца. Кстати, руководил проектом строительства выпускник гимназии Клим Черняк.

Уникальные возможности для каждого ребенка

Директор гимназии №3 Татьяна Новикова тоже является выпускницей учебного заведения. И она очень довольна новым корпусом.

- Строители, проектировщики и все причастные к возведению нового здания почувствовали наше отношение к этой школе и реализовали все именно так, как мы хотели, - рассказала она. - Наша школа «выросла», стала большой и красивой. Здесь есть уникальные возможности для каждого ребенка. Можно реализовать себя в спорте, техническом творчестве, лего-конструировании, интеллектуальной деятельности. Уникальность заключается в том, что школа становится местом образовательного соучастия, куда включаются выпускники, родители, дети, социальные партнеры, представители власти и бизнеса.

В гимназии говорят, что благодаря появлению нового здания проще станет формировать у учеников управленческие компетенции. В учебном заведении будут внедрять новые практики: создание проектов, проведение дискуссий, разработки персональных и коллективных образовательных маршрутов.

В открытии корпуса гимназии принял участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Гимназия №3 - одно из лучших учебных заведений Орджоникидзевского района Перми, - отметил Дмитрий Махонин. - Историю и традиции вашей школы создавали эвакуированные ленинградские учителя, гайвинская интеллигенция того времени. Сегодня здесь также продолжают работать настоящие профессионалы своего дела. Об этом говорят достижения гимназии, победы школьников и учителей на олимпиадах и в профессиональных конкурсах. Надеюсь, что выпускники школы станут студентами региональных пермских вузов, техникумов и свяжут свою жизнь с Пермским краем.

Наша справка

Здание школы было возведено строителями Камской ГЭС в 1949 году за рекордные сроки - 3 месяца. Оно стало первым кирпичным зданием в микрорайоне Гайва. Спустя 70 лет на этом же месте за 1 год и 2 месяца был возведен новый корпус гимназии №3.

Строительство здания гимназии было проведено в рамках национального проекта «Образование». А современное учебное оборудование было закуплено из средств краевого и городского бюджетов.

ВАЖНО!

Напомним, в Перми продолжается строительство нового корпуса школы на улице Юнг Прикамья и нового корпуса школы №93, на очереди - реконструкция школы №22 и строительство нового корпуса гимназии №17.