Прикамский пейзаж признан лучшим в «России, которую вы еще не видели»

В горах Непала приходилось носить маску на лице и до пандемии. Фото: Александр Чазов.

Пермяк Александр Чазов стал победителем конкурса National Geographic Russia «Россия, которую вы еще не видели» в номинации «Пейзажи». Лауреатом признана его фотография «Елочная игрушка». Как рассказал сам фотограф, елку с луной, пристроившейся на верхушке дерева, он снял на горе Колпаки в Пермском крае, точно в день зимнего солнцеворота в 2015 году.

«Елочная игрушка» - снимок-победитель

- Когда я был школьником, дедушка подарил мне фотоаппарат «Смена-8М» – тогда были еще только пленочные, - вспоминает Александр Чазов. - Он надеялся увлечь меня фотографией. И это ему удалось. Конечно, первые снимки – это было баловство, фотографировал все подряд.

Потом стало не до детского увлечения: учеба, экзамены, служба – Александр стал военным. Свободного времени не было. Но желание фотографировать осталось. И когда он вернулся обратно в Пермь, начал ходить в походы, понял, что хочет запечатлеть увиденную красоту. Александр обзавелся профессиональным фотоаппаратом и с ним объездил почти весь мир.

- Я много путешествую, совершаю восхождения в горы и всегда с собой беру фотоаппарат, - говорит фотограф. - И когда я потом смотрю снятые кадры, заново переживаю те приключения. Это как дневник.

На снимках Чазова можно увидеть горы Непала и Атлантический океан у побережья Марокко, медведей на Курильских островах и маяк возле Гибралтара.

Но больше всего фотографий с видами родного Урала. Это и Полюд, и Усьва, и Помянённый камень.

- Иногда утром можно проснуться, вылезти из палатки и вместо гор и тайги увидеть дальние зеленые острова в море, - поэтически описывает увиденные пейзажи Александр Чазов. - Это архипелаг Полюд, раскинувшийся большими и малыми островками-верхушками в океане тумана.

Фото: Александр Чазов

Один из его снимков - «Дочь седого Урала» - стал первой постановочной костюмированной фотосессией на Чертовом пальце. На фотографии крошечная яркая фигурка девушки, гордо стоящей на самой вершине скалы. Кстати, эта работа также вошла в номинанты конкурса National Geographic Russia.

Справка «КП»

Александр Чазов - финалист ежегодных международных фотоконкурсов National Geographic и Русского географического общества 2015, 2016, 2017, 2018 годов, победитель VII всероссийского фестиваля- конкурса «Диво России – 2020», победитель всероссийского конкурса «Взлетай и снимай - 2020», победитель VII ежегодного международного конкурса президентской библиотеки «Взгляд иностранца» в номинации «Заповедная земля» в 2017 году.