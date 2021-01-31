Дачный сезон-2021 в Перми: как выбрать семена, вырастить рассаду и «разбудить» участок после зимы

- Фото: архив "КП"

Устав от морозов и холодных ветров, все мы с нетерпением ждем весны и солнечного тепла. А садоводы и огородники - с еще большим нетерпением ждут открытия дачного сезона. И уже готовятся приехать на свои участки во всеоружии: выбирают семена, выращивают рассаду на подоконниках, обновляют садовый инвентарь, заказывают новые теплицы и строения.

Как только немного потеплеет и сойдет снег, можно приступать к работам непосредственно на участке. Рассказываем, что нужно сделать в первую очередь.

1.Пока не сошел снег, наполните им все бочки. Весной вода понадобится для посадок в теплицах или на грядках. Она имеет нейтральный кислотно- щелочной баланс и полезна для растений.

2.Начините работы в саду с уборки. Аккуратно сгребите все старые ветки и листья. Пластиковые бутылки и целлофановые пакеты вынесите в мусорные контейнеры, а органику сложите в компостную кучу.

3.Обязательно проведите санитарную обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Для этого снимите зимние укрытия, удалите слабые и сломанные ветки, а также те, которые мешают друг другу расти.

4.Теплицу нужно промыть внутри и снаружи. Для поликарбоната, к примеру, подойдет раствор марганца. Деревянные поверхности достаточно ополоснуть обычной водой.

5.Все садовые постройки нужно также обработать от вредителей и болезней Бордосской жидкостью.

6.Подготовьте грядки для посева. Когда потеплеет, начинайте рыхление граблями, но не слишком глубоко, чтобы не нарушать структуру почвы.

7.Сделайте деревьям прививку. Это позволяет омолодить растение и получить хороший урожай нескольких сортов.

8. Пока земля еще совсем холодная, полейте несколько грядок кипятком, накройте ненадолго пленкой, а потом посадите зелень, салат и редиску.\

9.В апреле уже можно высевать на грядку семена других холодостойких культур. Это горох и бобы, морковь, репу, капусту, репу.

10.Весной можно высадить саженцы плодовых культур. Они любят тепло, поэтому должны быть сильнее растений осенней посадки. Главное – успеть до набухания почек.

11.Приведите в порядок свои клумбы: обрежьте и подкормите цветы, подсадите новые луковицы и клубни (гладиолусов, георгинов, лилий).

12.Обработайте деревья и кусты от болезней и вредителей Бордосской жидкостью.

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Знаменитые теплицы «Воля»

Фото: Знаменитые теплицы «Воля»

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ДСК Теплицы

Фото: ДСК Теплицы

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