- Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 1 февраля 2021 года: наибольшее число случаев инфицирования COVID-19 выявили в Перми.

В Роспотребнадзоре сообщили о заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки.

В Пермском крае выявлено 286 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 48 человек проходят лечение в больницах, 238 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 39 801. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 30 января – 0,98).

В числе 286 новых инфицированных 133 пациент мужского пола, 153 – женского, среди заболевших 17 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 86 человек, 88 в возрасте 50-64 и 74 человека старше 65 лет.

Инфографика: краевой оперштаб.

Новые случаи заражения COVID-19 зарегистрированы в 28 муниципалитетах Прикамья

Роспотребнадзор сообщил, что за последние сутки коронавирус вы явлен у 286 жителей Пермского края.

За прошедшие сутки наибольшее число случаев – 129 – выявлено в Перми. На втором месте по числу выявленных заболевших Пермский район, где подтверждено 26 случаев, на третьем – Березники, Краснокамский и Кунгурский округа (по 11 случаев). В Горнозаводском округе COVID-19 обнаружен у 10 человек, в Чусовском округе у 9.

В Чайковском, Верещагинском и Лысьвенском округах вирус выявлен у 8 пациентов, в Карагайском муниципальном округе – 6, в Осинском и Еловском округах – по 5. По 4 случая коронавируса подтверждено в Кудымкаре, Нытвенском, Красновишерском, Бардымском и Уинском округах, 3 – в Юсьвинском округе. По 2 случая COVID-19 выявлено в Звездном, Кунгуре, Суксунском, Соликамском, Очерском, Октябрьском и Куединском округах.

По одному заболевшему выявлено в Ординском и Березовском округах.