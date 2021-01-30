Коронавирус в Перми, последние новости на 31 января 2021 года: четверть вновь заболевших госпитализированы в больницу

За сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у пациентов в 29 территориях Пермского края. Фото: Олег ЗОЛОТО

Общее число инфицированных коронавирусом на утро 31 января в Пермском крае достигло 39 515 человек.

За предыдущие сутки в регионе было выявлено 287 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 221 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных достигло 39 515 человек, - сообщает краевой оперштаб. - Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни составляет 0,98.

Из 287 новых инфицированных 121 мужчина, 166 – женщин и 18 детей. Тех, кому от 15 до 29 лет – 26 человек, от 30 до 49 лет – 88 человек, 75 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Больше всего заболевших – 140 человек – выявлено в Перми. На втором месте - Чернушинский городской округ, где подтвержден 21 случай, на третьем – Чусовской городской округ (20).

В Чайковском городском округе COVID-19 обнаружен у 19 человек, в Добрянском - у 12, в городском округе Березники – у 10.

В Александровском муниципальном округе вирус выявлен у семи пациентов, в Осинском у шести, в Карагайском муниципальном округе и Октябрьском городском округе – у пяти. По четыре случая коронавируса подтверждено в Краснокамском и Губахинском городских округах, по три – в Бардымском и Кунгурском муниципальных округах, Кунгуре, Лысьвенском, Соликамском и Горнозаводском городских округах.

По два случая COVID-19 выявлено в городском округе «Город Кизел», Нытвенском и Гремячинском городских округах, Косинском, Гайнском, Кишертском, Ординском и Куединском муниципальных округах, а также в Пермском муниципальном районе, городском округе Кудымкар и в ЗАТО Звездный.

Всего за сутки коронавирусная инфекция была подтверждена у пациентов в 29 территориях Пермского края.