«Чуда не случилось, операцию пришлось отложить». Семилетней девочке из Перми нужна срочная помощь для спасительной пересадки костного мозга

У Ирины - один из самых редких лейкозов. Фото: фонд «Берегиня».

- Я каждый день захожу на страницу сбора и слежу, как нам помогают люди, - говорит Елена, мама семилетней Ирины Насибулиной из Перми. – Я благодарю всех неравнодушных людей, которые помогли нам и собрали 88 тысяч рублей, но этого мало, и нужны еще 111 с лишним тысяч рублей.

«Комсомолка» писала, что на 8 февраля маленькой пермячке Ирине Насибулиной была назначена сложная операция по пересадке костного мозга. Провести ее должны были медики Санкт-Петербургской клиники. Но так как чуда не случилось, и сбор не был закрыт, спасительную операцию девочке отложили пока на март.

Чтобы процедура состоялась, семье нужна помощь, чтобы оплатить обследование, проезд и проживание донора, а также забор необходимого количества клеток. Это будет стоить 200 000 рублей и средства необходимо собрать как можно скорее еще и потому, что врачи не сразу смогли определить причину заболевания ребенка и поставить девочке точный диагноз.

- Два года назад у дочки пошла сыпь по всему телу, поднялась температура и пропал аппетит, - объясняет мама. – Она очень сильно похудела. Врачи взяли кровь на анализ и получив результаты, отправили нас на обследование в детский онкоцентр.

Через пять месяцев в больнице, Ирину с мамой направили на обследование в Москву.

И только столичные онкологи поставили девочке точный диагноз: ювенильный миеломоноцитарный лейкоз или рак крови. Это один из самых редких лейкозов, он составляет приблизительно 1-2% всех случаев заболевания лейкозом в детском возрасте.

В столице Ирина получала лечение и находилась под наблюдением врачей четыре месяца, специалисты порекомендовали ей сделать трансплантацию костного мозга, но родители в качестве доноров не подошли. И для Ирины нашли генетического близнеца в регистре доноров костного мозга. И сейчас вопрос только в деньгах, которые необходимы для донации.

- Наша дочка - настоящая артистка, - говорит мама Ирины. - Она и поет, и танцует, а в будущем мечтает ходить в театральный кружок и стать настоящей звездочкой!

Каждый, кого не оставила равнодушным история этой семьи, может помочь, перечислив любую посильную сумму. Сделать это можно здесь.

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