ТОП-5 важных вопросов о раннем развитии ребенка

Занятия в развивающем центре помогают ребенку психологически легче пройти первые этапы «отрыва» от мамы. Фото: детский центр «Аистенок».

С появлением ребенка жизнь в семье начинает идти по новому сценарию. Сначала интересы родителей крутятся вокруг пеленок, погремушек и первого прикорма, а когда малыш немного подрастает, у мам и пап возникает немало вопросов о том, как развивать своего сына или дочку.

Рекомендации в этом вопросе дает пермякам руководитель детского центра «Аистенок» Надежда Булатова. 28 лет назад она создала и все эти годы руководит детским центром «Аистенок», специалисты которого занимаются со своими маленькими воспитанниками по подтверждённым результатами методикам. За это время в «Аистенке» успешно выучились более 14 тысяч дошколят, несколько поколений детей.

Когда знакомить малыша с буквами? Нужно ли его водить в детский центр? Как его выбрать? Обо всем этом и не только, рассказала в интервью «Комсомольской правде» в Перми Надежда Владимировна.

В каком возрасте нужно начинать заниматься с малышом?

Если ребенка не водят в детский сад, то уже примерно с года важно социализировать его. Фото: детский центр «Аистенок».

- Если ребенка не водят в детский сад, то уже примерно с года важно социализировать его. В этом возрасте у каждого малыша появляется желание расширять семейное пространство. Эту тягу можно увидеть на детских площадках, где малыши знакомятся друг с другом и стремятся общаться.

А занятия в развивающем центре помогают ребенку психологически легче пройти первые этапы «отрыва» от мамы, чтобы ребенок постепенно привыкал заниматься без нее. К примеру, к нам, в Центр, родители приводят годовалого ребенка на 50-минутное занятие.

Дети играют, слушают музыку, учатся петь, танцуют, расширяют свою двигательную активность, учатся взаимодействию с другими детьми, учат стихи, потешки, получают первый опыт работы с клеем, кистями, красками, карандашами, играют в разные по сложности развивающие игры по определенным алгоритмам, развивая мелкую моторику рук и выучивая цвета, формы, и т.д.…

Еще один немаловажный факт: мамы сами учатся у педагогов тому, что можно делать с детьми дома. И тоже начинают заниматься со своими малышами. А значит, в результате таких занятий ребенок развивается, быстрее выйдет в речь, раньше начнет говорить и легче сможет потом оставаться на занятиях без мамы, социализируется. Этот «отрыв» важно сделать до школы.

Ну, а если у родителей есть амбиции, и они хотят, чтобы их ребенок учился не в обычной школе, а в гимназии или лицее, то без детского центра развития здесь точно не обойтись. Причем, начать заниматься нужно как можно раньше, как говорил Аристотель: «Ко всему, к чему можно приучить ребенка, лучше приучить его непосредственно с пеленок».

Влияет ли ранее развитие на будущую жизнь ребенка?

Если родители хотят, чтобы их ребенок учился в гимназии или лицее, то без детского центра развития здесь точно не обойтись. Фото: детский центр «Аистенок».

- Многие наши выпускники совсем не посещали детские сады, но приходя к нам на занятия, они получили опыт взаимодействия с другими детьми, с разными учителями, научились «учиться», и получили все необходимые навыки для школы. Не скрою, родители приходят к нам с разными проблемами и запросами: у кого-то во время родов были проблемы, и у детей есть пугающие диагнозы в анамнезе, кто-то в отчаянии оттого, что его ребенку везде отказывают, потому что он гиперактивен и «не удобен», кто-то приводит чтобы нацелить своего сына или дочь на учебу в гимназии.

Конечно, каждый после наших занятий получил свои результаты, но для нас чудо и восхищение, что наши методики позволяют этим, абсолютно разным детям, успешно потом учиться в школе.

По каким критериям родителям стоит выбирать детский центр?

В центре обучают детей чтению за три месяца. Фото: детский центр «Аистенок».

- У нас в Перми детских центров более 500, не берусь ответить за любой развивающий центр, но не следует вести своего малыша заниматься в ближайших к дому центр развития, не получив рекомендаций об этом центре. Бегут ли туда дети с удовольствием? Нужно узнавать у родителей детишек, кто занимался в центре, а чему их ребенок научился? В чем развитие? Какие есть изменения в ребенке? Главный критерий качественной услуги – это результаты детей! Нужно узнавать, чему научится ребенок за 3 месяца? За 6 месяцев занятий? За 1 год?

И если результат четко обозначен во времени, то родители могут даже сэкономить, сберечь свое время и свои деньги. Им не нужно будет тратить время на вождение ребенка в центр, в котором никаких промежуточных результатов обучения не обозначено, и не нужно будет тратить средства на репетиторов в дальнейшем.

Вот, к примеру, мы обучаем детей чтению за три месяца. Занятия проходят три раза в неделю, ребенок погружается в материал, не успевает забывать и после каждого занятия родители видят результат. Конечно, родителям придется повозить его, и возможно, с другого конца города, но итог того будет стоить!

Если ребенок пойдет в школу, умея читать 90-100 слов, не будет ли ему там скучно?

Если ребенок умеет читать, он быстро готовит уроки, а значит, у него высвобождается время для чтения книг и других занятий, развивающих его. Фото: детский центр «Аистенок».

- Отвечу так: дворянские дети обучались всегда! И в 90-е годы, нашими первыми родителями были руководители ВУЗов, преподаватели, учителя, те, кто знают, что развитие и обучение ребенка начинается задолго до школы. Если ребенок к первому классу умеет читать, считать и писать, то его мозг включен в осмысление, анализ, синтез. У ребенка лучше развиты все психические процессы, логическое мышление, и речь, как результат мышления, ребенок в своем умственном развитии на ступень выше не умеющих читать сверстников. Такие дети становятся главным помощником учителя во всем. Они принимают участия в олимпиадах, активно проявляют себя в учебе.

Если ребенок умеет читать, он быстро готовит уроки, а значит, у него высвобождается время для чтения книг и других занятий, развивающих его: он учится в музыкальной школе, занимается теннисом или шахматами, спортом, танцами. А любой учитель, заметив думающего ребенка, не даст ему заскучать и обязательно будет давать ему дополнительные задания.

В каких условиях обычно проводятся занятия в развивающем центре? Сколько человек в группе? Сколько раз в неделю?

В центре проводятся занятия для гармоничного развития ребенка. Фото: детский центр «Аистенок».

- Занятия в нашем центре проходят три раза в неделю. Когда мы только начинали, родители нередко говорили: «Нам сложно возить ребенка так часто, можно мы будем заниматься два раза в неделю?». Сейчас мы проверили опытным путем, что если промежутки между занятиями делать большие, то малыш будет забывать материал и много времени на следующем занятии тратить на его воспоминание. Поэтому со своими дошколятами мы занимаемся с помощью методики погружения и многократного повторения. Ребенок, быстро припоминая, вспоминая материал прошлого занятия, выполняет схожие действия на следующем занятии, не забывает их и быстро учится читать и считать. Регулярность и систематичность обеспечивают результат.

Занятия проходят в группах по восемь человек, при таком количестве есть возможность командной, групповой и индивидуальной работы. Важно, что дети учатся даже не у педагога, а друг у друга.

Какие занятия проводятся в детском центре «Аистёнок»?

Музыкальные занятия (с года до трех лет)

Логика-буквы (с трех до семи лет)

Обучение чтению (с трех до семи лет)

Скорочтение, письмо и окружающий мир (с трех до семи лет)

Математика и логика (с трех до семи лет)

Подготовка к школе: скорочтение, письмо и окружающий мир

Подготовка к школе: математика и логика

Занятия для гармоничного развития ребенка:

Хореография (с двух до восьми лет)

Веселое творчество, ИЗО (с двух до семи лет)

Тхэквондо (с четырех лет)