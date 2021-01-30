Коронавирус в Перми, последние новости на 30 января 2021 года: общее число заболевших приближается к 40 тысячам

Накануне в Пермский край доставили еще одну партию вакцины «Спутник V» в количестве 5400 доз Фото: Олег ЗОЛОТО

Общее число заболевших коронавирусом приближается к 40 тысячам. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 289 новых случаев заражения коронавирусом: 55 человек проходят лечение в больницах, 234 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- В числе 289 новых инфицированных 119 пациентов мужского пола, 170 – женского, среди заболевших 18 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 26 человек, от 30 до 49 лет – 83 человека, 82 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 39 228. Ежесуточный прирост больных составил 0,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 28 января – 0,98).

Фото: Оперштаб

Накануне в Пермский край доставлена еще одна партия вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) от коронавируса в количестве 5400 доз.

-Вакцина будет распределена преимущественно в медучреждения Перми. Такое решение принято в региональном Минздраве, так как в ряде территорий Прикамья вакцина еще имеется в наличии, - сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции.

Фото: Яндекс

Сейчас записаться на вакцинацию от коронавируса можно в медицинских учреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, в краевой столице – в Центре по борьбе со СПИД, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 4.