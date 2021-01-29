Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«Жила своими девочками». В Пермском крае трагически погибла молодая мама двоих детей

Неравнодушных жителей Прикамья просят оказать посильную помощь родственникам погибшей
Борис МЕРКУШЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Погибшая Елена. Фото предоставлено родственниками

Погибшая Елена. Фото предоставлено родственниками

В три часа ночи 28 января в аварии на трассе в Пермском крае оборволась жизнь 35-летней жительницы поселка Кондратово Пермского края 35-летней Елены Деминой.

В ту ночь мать двоих детей возвращалась домой. Ее вез знакомый, который, к несчастью, выпил, но все же сел за руль. На Чусовском мосту 35-летний водитель разогнал свою иномарку выше рекомендуемой скорости и врезался в экскаватор-погрузчик, который чистил дорогу. Елена от полученных травм умерла на месте происшествия, а водителя увезли в больницу.

Машина, на которой разбилась Елена. Фото: gibdd_59/instagram

Машина, на которой разбилась Елена. Фото: gibdd_59/instagram

Сестра погибшей Елены Анна до сих пор не может смириться с утратой родственницы. Сейчас она будет воспитывать двух ее дочерей.

- Моя Леночка была открытым и жизнерадостным человеком, моей кровиночкой. У нее остались две девочки - принцессы. Я их ни в коем случае не брошу, оформлю опекунство и буду заниматься их воспитанием, ведь у них кроме меня никого не осталось. Ее гражданский муж трагически погиб полгода назад . После этого Леночка жить не хотела, только ее девочки были смыслом жизни.

Всем, кто хочет помочь родственнице погибшей Елены, просят звонить ее сестре Анне по телефону 8-952-317-37-57.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Остались беременная жена и двое детей». Два человека погибли в жесткой аварии в Пермском крае

Еще три человека получили различные травмы (подробнее...)

«Последние секунды жизни попали на видео». Трое 23-летних парней погибли на трассе Воткинск – Чайковский

Легковушка с жителями Пермского края врезалась в грузовик (подробнее..)

ЧППроисшествия: ЧП