«Жила своими девочками». В Пермском крае трагически погибла молодая мама двоих детей

Погибшая Елена. Фото предоставлено родственниками

В три часа ночи 28 января в аварии на трассе в Пермском крае оборволась жизнь 35-летней жительницы поселка Кондратово Пермского края 35-летней Елены Деминой.

В ту ночь мать двоих детей возвращалась домой. Ее вез знакомый, который, к несчастью, выпил, но все же сел за руль. На Чусовском мосту 35-летний водитель разогнал свою иномарку выше рекомендуемой скорости и врезался в экскаватор-погрузчик, который чистил дорогу. Елена от полученных травм умерла на месте происшествия, а водителя увезли в больницу.

Машина, на которой разбилась Елена. Фото: gibdd_59/instagram

Сестра погибшей Елены Анна до сих пор не может смириться с утратой родственницы. Сейчас она будет воспитывать двух ее дочерей.

- Моя Леночка была открытым и жизнерадостным человеком, моей кровиночкой. У нее остались две девочки - принцессы. Я их ни в коем случае не брошу, оформлю опекунство и буду заниматься их воспитанием, ведь у них кроме меня никого не осталось. Ее гражданский муж трагически погиб полгода назад . После этого Леночка жить не хотела, только ее девочки были смыслом жизни.

Всем, кто хочет помочь родственнице погибшей Елены, просят звонить ее сестре Анне по телефону 8-952-317-37-57.

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