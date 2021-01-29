Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на Пермском пороховом заводе

Трое пострадавших госпитализированы в ожоговый центр. Фото: Андрей МАТЛИН

Пожар на Пермском пороховом заводе произошел утром в четверг, 28 января. Полыхало так, что зарево было видно даже с другого берега Камы. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, загорелись остатки производственных отходов, находящиеся рядом с цехом по производству пластмасс.

Во время пожара пострадали четыре сотрудника предприятия. Один из них – 28-летний парень - получил небольшие ожоги и от госпитализации отказался. Трем другим рабочим повезло меньше.

Двое мужчин – 48-летний и 49-летний - получили ожоги около 10 процентов тела, они госпитализированы в ожоговый центр ГБ №21. Наиболее серьезно пострадал 30-летний рабочий, у него обожжено 30 процентов тела. У него состояние тяжелое, он находится в реанимации.

- У всех троих пострадавших состояние стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказали в краевом Минздраве.

Тем временем следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 Уголовного кодекса «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

- Следователи изъяли видеозаписи камер наблюдения, назначили необходимые судебные экспертизы, допросили свидетелей, - отметили в пресс-службе СУ СКР. - Расследование уголовного дела продолжается.