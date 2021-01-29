«Каждый пассажир встретит контролера хотя бы раз в неделю». В Перми сообщили новые подробности о бескондукторном проезде

На поручнях у средних дверей пассажиров будут встречать валидаторы. Фото: Андрей МАТЛИН

- Мы поставили перед собой задачу – каждый пассажир автобуса хотя бы раз в неделю должен повстречать контролеров, - заявил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин на встрече с журналистами. – Для этого на первом этапе их численность мы доведем до 50 человек, а потом и до 200. В первую неделю безбилетников не будут штрафовать, с ними будет проводиться разъяснительная работа.

Мы уже писали о деталях эксперимента (читайте ниже), который власти запускают в тестовом режиме с понедельника, 1 февраля, на автобусных маршрутах №4 и №80 и в трамваях №6.

"Четверка" - один из трех маршрутов, где будут проводить эксперимент. Фото: Андрей МАТЛИН

И вот подоспели новые подробности. По-прежнему у пермяков остаются вопросы по поводу того, что будет с бесплатными пересадками - ведь валидаторы на поручнях возле средней двери не будут выдавать бумажные билеты.

- Бумажные билеты придется приобретать у водителя, как и расплачиваться наличными, - объяснил Анатолий Путин. – А потом, садясь в другой автобус, нужно будет подойти к шоферу и получить у него посадочный талон, чтобы не стать «зайцем». Да, это может вызвать неудобства. Когда будем распространять такую систему на весь город, постараемся настроить валидаторы так, чтобы они определяли по приложенной карточке или смартфону, осталось ли у пассажира время на бесплатную пересадку. И если – да, то считали проезд оплаченным по этой карте.

Анатолий Путин рассказал, как придется оплачивать проезд. Фото: Андрей МАТЛИН

Когда ждать повсеместного исчезновения кондукторов из пермских автобусов и трамваев?

- Эксперимент на трех маршрутах продлится два месяца, еще в течение месяца мы будем анализировать результаты, - отвечает Анатолий Путин. – А потом будем принимать решение по остальным маршрутам.

1. Как оплатить билет

- На поручнях возле каждой двери и на центральной площадке будут установлены валидаторы, билет об оплате они распечатывать не будут, - объяснили в городской администрации. - С 1 по 7 февраля кондукторы еще будут принимать наличные деньги за проезд и выдавать бумажный билет для бесплатной пересадки. С 8 февраля это начнут делать водители на остановках.

2. Какие штрафы грозят безбилетникам

Оштрафовать вас могут уже в первый день эксперимента. С 1 февраля контролеры МКУ «Гортранс» начнут ежедневные проверки на этих маршрутах. Штраф для безбилетника - 500 рублей, за повторное правонарушение - 1000.

В первые две недели кондукторы еще будут находиться в салонах - но только для консультирования пассажиров.

Предполагается, что отказ от кондукторов позволит сократить расходы на транспортную отрасль в городе на сумму в 500 миллионов рублей.

3. Как будут ловить «зайцев»

- По опыту других городов - на старте доля безбилетников, действительно, велика, - сообщил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. - Но потом удается держать их уровень в пределах 10 процентов. Практика показывает: если «зайцев» меньше 20 процентов, то это дешевле, чем содержать штат кондукторов.

4. Бумажных билетов больше не будет. Как доказать контролеру, что проезд оплачен?

- Билет хранится в электронном виде в памяти валидатора, - объяснил Анатолий Путин. - Контролер снимает данные об оплате за этот рейс - с номерами всех карт. После этого прикладывает карточку пассажира к своему служебному терминалу и видит: с такой-то карты оплата, действительно, была произведена. Можно будет использовать банковские, транспортные, льготные карты - любые карточки, которые и сейчас принимаются для оплаты проезда.

5. Впускать и выпускать во время проверки будут через передние двери?

- Вход сохранится через все двери, но мы рекомендуем через переднюю дверь входить тем, кто оплачивает проезд у водителя наличными или кому нужен билет для бесплатной пересадки, - пояснили в транспортном департаменте. - Проверить оплату у вас могут на любой остановке, а не только на конечной.

Проверка будет осуществляться следующим образом: на каком-то остановочном пункте вместе с пассажирами зайдут контролеры. В течение одного остановочного пункта пассажиры должны оплатить проезд. На следующей остановке все валидаторы заблокируются, и контролеры будут проверять оплату проезда.

6. Не будет ли сбоев в графике общественного транспорта?

- Эксперимент для того и проводится, чтобы выявить все узкие места. Но эта практика не новая - она работает в Москве, Твери, Новокузнецке и во многих европейских городах.

7. Сколько кондукторов останется без работы?

- В Перми сейчас около 2 тысяч кондукторов. Контролеров, по нашим расчетам, потребуется около 200. То есть расходы на их содержание должны быть в любом случае меньше.

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