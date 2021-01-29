«Пик потепления и затяжное похолодание». Синоптик рассказал о температурных качелях в Пермском крае

По прогнозам синоптика, похолодание будет плавным, но продолжительным Фото: Василий Вахрин

Инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов рассказал о погоде в Пермском крае на предстоящие выходные и на первую декаду февраля. По прогнозам специалиста, в последние дни января нас ожидает пик потепления, а в февраля в регион придут морозы.

- Выходные в Пермском крае, за исключением восточных районов, будут очень теплыми, - рассказывает синоптик. - В субботу температура воздуха составит -3...-8 градусов, в восточных районах столбик термометра покажет отметку в -15...-20 градусов, в отдельных районах пройдут снегопады. В воскресенье регион попадет под влияние южного циклона, который принесет порцию теплового воздуха. В этот день ожидается пик потепления. В Перми воздух прогреется до 0...-2 градусов, по краю температура воздуха будет выше -5. В ночь на понедельник повсеместно пройдут снегопады и днем комфортная температура сохранится. А дальше начнется похолодание.

По словам синоптика, пока рано говорить о температурных значениях, которые будет устанавливать холодный фронт.

- Однако уже сейчас можно сказать, что похолодание будет плавным, но продолжительным. Предварительно, по продолжительности оно может оказаться таким же затяжным, как оттепель, которую мы недавно наблюдали, то есть больше недели, - добавил Андрей Шихов.