«Свеза» более чем на треть увеличила размер лесной аренды. Фото предоставлено компанией «Свеза».

Группа «Свеза» продолжает работу по программе развития собственной лесозаготовки. На инвестиционных условиях компания в 2020 году получила в долгосрочную аренду три участка в Костромской области и Пермском крае общей площадью 184 тыс. га, увеличив лесной фонд до 630 тыс. га.

В частности, «Свеза» заключила первые договоры аренды лесных участков в Пермском крае и Костромской области. Соглашения сроком на 49 лет заключены в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. В Пермском крае компания получила 65 тыс. га в Горнозаводском лесничестве и 75 тыс. га в Соликамском лесничестве. Кроме того, осенью прошлого года «Свеза» заключила с департаментом лесного хозяйства Костромской области договор аренды лесного участка в Кологривском лесничестве. Площадь этого участка – 43,7 тыс. га.

Ежегодный объем заготовки древесины в Костромской области составит 172 тыс. кубометров, на двух участках в Пермском крае – 130 тыс. кв.м.

До 2020 года лесной фонд «Свезы» составлял 445,2 тыс. га в Пермском крае, Свердловской, Тюменской и Вологодской областях. Эти участки также были получены на инвестиционных условиях. То есть, на конец 2020 года лесной фонд «Свезы» составил порядка 630 тыс. га, увеличившись более чем на треть.

На всех участках, которые арендует «Свеза», преобладают березовые насаждения. Непрофильные сортименты от лесозаготовки - хвойный пиловочник и балансы - будут реализованы крупным российским и иностранным лесоперерабатывающим компаниям.

- Бизнес «Свезы» развивается и трансформируется – из самого крупного производителя березовой фанеры в мире мы становимся многопрофильным вертикально-интегрированным лесопромышленным холдингом. И работа такого холдинга невозможна без собственной ресурсной базы, которая будет способствовать увеличению глубины переработки и повысит уверенность в качестве и бесперебойности поставок. Кроме того, мы будем внедрять новейшие методики по лесопользованию и лесовосстановлению», - отмечает руководитель направления «Лесоуправление» компании «Свеза» Александр Протченко. - На арендованных участках «Свеза» полностью выполняет все нормы по лесовосстановительным, лесосохозяйственным, противопожарным мероприятиям. Компания придерживается принципов ответственного неистощительного лесопользования: строит лесные дороги, проводит рубки ухода, занимается лесозащитными мероприятиями.