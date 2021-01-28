Соседская буренка оказалась норовистой. Фото: архив "КП".

В мае прошлого года жительница Добрянского района Пермского края вышла в свой огород посмотреть, как чувствуют себя посадки, и ахнула: между грядок стояла корова – буренку держал ее сосед. Женщина взяла хворостину и попыталась прогнать бесцеремонную соседку прочь – но не тут-то было.

- Животное набросилось на нее, бодая рогами, - рассказали в краевом суде.

Нападение норовистой буренки было нешуточным.

- Потерпевшая месяц лечилась в стационаре и еще два месяца - дома, амбулаторно, - отмечают судьи.

Соседка решила наказать соседа, который не может приструнить свою корову. И подала на хозяина буренки в суд. Ущерб она оценила в 50 тысяч рублей, и в Добрянском районному суде сочли, что ее требования более, чем законны.

Однако с вердиктом районных судей не согласился владелец коровы – и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию. Но его жалобу не удовлетворили.

- Определяя размер компенсации в размере 50 тысяч рублей, Добрянский районный суд Пермского края учитывал, что истица переживала из-за причинённых травм, ее физическому здоровью был нанесен вред, до настоящего времени она испытывает боли, - объяснили в краевом суде.