Коронавирус в Перми, последние новости на 29 января 2021 года: в Прикамье рассказали, где можно записаться на вакцинацию от COVID-19

- Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикамье выявили 288 новых случаев заражения COVID-19: 62 человека проходят лечение в больницах, 226 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 38 939. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 27 января – 0,99).

В числе 288 новых инфицированных 123 пациента мужского пола, 165 – женского, среди заболевших 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 68 человек, 97 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет.

- В Пермский край доставлена еще одна партия вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) от коронавируса в количестве 5400 доз, - сообщили в краевом оперштабе по противодействию коронавирусной инфекции. -Вакцина будет распределена преимущественно в медучреждения Перми. Такое решение принято в региональном Минздраве, так как в ряде территорий Прикамья вакцина еще имеется в наличии.

Сейчас записаться на вакцинацию от коронавируса можно в медицинских учреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, в краевой столице – в Центре по борьбе со СПИД, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 4.