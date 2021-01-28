«Зарево было видно во всем городе!». На Пермском пороховом заводе прогремел взрыв

Вспышка озарила утренний небосвод. Фото: соцсети.

- Жуткий взрыв! У нас в Закамске весь небосвод оранжевым окрасился! Что это было?! – сегодня утром, 28 января, пермские соцсети начали заполняться тревожными сообщениями.

Зарево пожара видно было и на другом берегу Камы, и даже на противоположном конце города.

- У нас в Заостровке всю комнату осветило! – удивленно писали горожане.

- Мы ехали по Чкаловской дамбе, так и там все небо желтым стало! – изумлялись пермяки.

Затем в социальных сетях появилось жутковатое видео: столб пламени озаряет утреннюю мглу.

- Такое впечатление, что все пермские пожарные машины к нам примчались! - отмечали жители Кировского района.

Зарево видно было даже за Камой. Фото: соцсети.

Вскоре в МЧС сообщили – взрыв прогремел на Пермском пороховом заводе. «Хлопки» там и раньше случались.

В краевом Минздраве сообщили сначала о двух пострадавших, потом о трех.

Пожар потушили через полтора часа

Согласно официальной информации, события разворачивались так.

8.00. Жители города сообщили о пожаре в социальных сетях, опубликовали фото и видео произошедшего.

8.30. Поступило сообщение в МЧС. На место выехали спецслужбы.

9.13. Объявлена локализация пожара.

09.22. Пожар ликвидировали.

- Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет, - успокоили пермяков в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Площадь пожара составила 50 квадратных метров, в его тушении участвовали 69 человек и 16 единиц техники.

- Пострадали три человека, их госпитализировали в ожоговый центр, где оказывают необходимую медпомощь, - проинформировали в министерстве здравоохранения.

На предприятии создали комиссию по расследованию ЧП. Фото: Андрей МАТЛИН

«Надеемся на спасение»

В полдень к городскому ожоговому центру на улице Липатова,17 стали подходить родные работников завода. Появляются бригады телевизионщиков.

- Мой сын сейчас на заводе проходит практику, связи с ним нет – у них телефоны на проходной отбирают, вот, пришел узнать, не он ли пострадал? – говорит житель Закамска Алексей. – Его как раз могли послать куда-нибудь на разгрузку. О взрыве я узнал из СМИ, вот и пришел сюда.

- Говорят, вроде бы «ГАЗель» с грузом на заводе рванула - при погрузке готовой продукции, - делятся слухами подошедшие, - Кажется, пострадали водитель и двое грузчиков.

Охранник на входе никого внутрь не пускает. Через некоторое время он выходит и сообщает номера телефонов, по которым можно узнать о пострадавших. Но по ним никто не отвечает.

Наконец, к ожидающим выходит главный врач ожогового центра Андрей Бабиков.

- Сегодня к нам машинами скорой помощи доставили трех работников Пермского порохового завода, - информирует он. - Один из них находится в реанимации, у него тяжелое, но стабильное состояние – нам его удалось стабилизировать. Еще у двоих пострадавших состояние средней тяжести. У всех троих - термические ожоги, других травм нет. Мы надеемся на успешный исход излечения.

Главврач ожогового центра Аедрей Бабиков рассказал о состоянии пострадавших. Фото: Андрей МАТЛИН

В причинах будут разбираться позже

Что могло произойти на Пермском пороховом заводе?

- Решением генерального директора создана рабочая комиссия, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, – без всяких подробностей сообщили на предприятии.

- Предварительно установлено, что 28 января из-за нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание, в результате которого трое работников получили ожоги различной степени тяжести, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека, - также лаконично сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Сейчас следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия. Затем будет произведена выемка технической документации, видеозаписей камер наблюдения. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Нынешний пожар на Пермском пороховом – далеко не первое произошедшее здесь трагическое ЧП. К примеру, в этом году компенсацию в 1 миллион рублей по суду получила мать молодого рабочего, погибшего в 2018 году, и 2 миллиона рублей удалость отсудить аппаратчику, ставшему инвалидом после того, как в 2019 году воспламенилось содержимое пресс-формы.

В ожоговый центр никого не пускали. Фото: соцсети. Фото: Андрей МАТЛИН

КСТАТИ

«Мортиролог» предприятия за последние 5 лет

- 11 июля 2016 года: в результате возгорания компонентов топлива в одном из цехов пострадали 4 человека, один скончался в больнице от ожогов;

- 10 апреля 2017 года: во время наладки оборудования произошел «хлопок», двое работников получили серьезные ожоги;

- 8 октября 2018 года: в результате взрыва один человек погиб на месте, двое работников скончались в реанимации;

- 31 июля 2019 года: сдетонировало специзделие, один аппаратчик скончался от ожогов в больнице, другой остался инвалидом.

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