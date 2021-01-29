«Марки Урала 2020»: выбери лучшего производителя в Пермском крае

Напоминаем, что на сайте Комсомолки продолжается голосование за лучшего Уральского производителя.

Уралу есть чем гордиться - это и мощные заводы, чья продукция вносит вклад не только в экономику нашей страны, но и в развитие и процветание всех жителей региона. Это и уникальная природа, на которую приезжают посмотреть не только со всей России, но и гости из иностранных государств. А еще Урал - это полезные продукты и люди с богатырским здоровьем.

Бесспорно все заслуги нашего региона принадлежат не только людям, но и предприятиям, благодаря которым наш регион развивается и процветает. Но мало кто знает о вкладе каждого из них. Чтобы исправить эту несправедливость, «Комсомольская правда» запускает проект «Марки Урала 2020», где мы будем рассказывать о предприятиях, которыми славится Урал. В номинациях будут представлены компании всех сфер деятельности: продукты, медицина , промышленность, туризм и отдых, культура, образование, бизнес и другие.

Вы наглядно сможете познакомиться с историей, ассортиментом предлагаемых продуктов и услуг компаний, а также узнать ранее неизвестные аспекты работы каждого участника нашего проекта. Посмотрев все марки, вы сможете отдать свой голос за понравившуюся. Голосуя за любимого производителя, вы выразите свое доверие и поддержку, с помощью которой компании продолжат сохранять свой статус, расти, развиваться и радовать качеством предоставляемых продуктов и услуг.