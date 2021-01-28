Видео пожара на пороховом заводе в Перми 28 января 2021 года

Фото: "Подслушано Пермь"/ ВКонтакте

Пермяки делятся в социальных сетях видео пожара на пороховом заводе в Перми, который произошел утром 28 января 2021 года. Автор ролика сообщает, что сначала услышал взрыв, а после увидел огромное пламя и черный столб дыма, поднимающийся в небо.

Вскоре появились фотографии происшествия и комментарии официальных ведомств. В МЧС сообщение о пожаре поступило в 8.30, в 9.13 пожар локализовали, а уже в 9.22 - ликвидирован.

- В тушении принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 61 человек и 12 единиц техники. Есть пострадавшие. Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

По информации краевого минздрава, пострадали три человека.

- Все они мужчины. В данный момент пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили в пресс-службе минздрава.

На пороховой завод выехали следователи и следователи-криминалисты, в ближайшее время они приступят к осмотру места происшествия. Также на месте работают прокурор Кировского района Перми Алексей Костарев и представитель спецпрокуратуры.

На месте также работает дежурная бригада скорой медицинской помощи.

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