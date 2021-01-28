Пожар на пороховом заводе в Перми 28 января 2021 года: троих пострадавших увезли в ожоговый центр

Зарево от пожара было видно в разных районах города. Фото: "Подслушано Пермь"/ ВКонтакте

В четверг, 28 января, 2021 года на пороховом заводе в Перми произошел крупный пожар. Первыми о произошедшем сообщили сами жители города в социальных сетях, где опубликовали фото и видео пожара.

Позже последовали комментарии из официальных ведомств. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщение о пожаре поступило в 8.30.

Фото: "Подслушано Пермь"/ ВКонтакте

- Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 9.22 огонь удалось локализовать, в тушении принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 61 человек и 12 единиц техники. Угрозы для жизни и здоровья жителей города нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В министерстве здравоохранения Пермского края сообщили, что пострадали три человека.

- Сообщаем, что в связи с инцидентом на Пермском пороховом заводе, на место оперативно прибыли несколько машин скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе минздрава. - По предварительным данным в происшествии пострадало три человека, все они мужчины. В данный момент пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото: "Подслушано Пермь"/ ВКонтакте

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что на пороховой завод выехали следователи и следователи-криминалисты, в ближайшее время они приступят к осмотру места происшествия. Также на месте работают прокурор Кировского района Перми Алексей Костарев и представитель спецпрокуратуры.

На месте также работает дежурная бригада скорой медицинской помощи.

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