«Громкий хлопок и яркая вспышка» На Пермском пороховом заводе произошел пожар

Фото: "Подслушано Пермь"/ ВКонтакте

Утром в четверг, 28 января, жители Перми в социальных сетях опубликовали фотографию крупного пожара. Пользователи интернета гадали, где и почему произошло ЧП.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что пожар произошел на территории порохового завода.

- Сообщение в МЧС поступило в 8.30, площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 9.22 пожар локализован, в тушении принимали участие 69 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 61 человек и 12 единиц техники. Есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Ситуацию прокомментировали и в краевом минздраве.

- Сообщаем, что в связи с инцидентом на Пермском пороховом заводе, на место оперативно прибыли несколько машин скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе минздрава. - По предварительным данным в происшествии пострадало три человека, все они мужчины. В данный момент пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

На месте работает дежурная бригада скорой медицинской помощи.

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