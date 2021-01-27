Коронавирус в Перми, последние новости на 28 января 2021 года: 676 «коронавирусных» коек возвращаются к плановому лечению пациентов

За самоотверженную работу по лечению заболевших министр здравоохранения Анастасия Крутень поблагодарила врачей. Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 28 января общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 38 651. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 233 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни - 0,99, - сообщают в краевом оперштабе. - Среди 290 новых инфицированных 124 мужчин, 166 – женщин и 11 детей.

Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 78 человек, 89 в возрасте 50-64 лет и 82 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

- В связи со стабилизацией ситуации с распространением COVID-19 было принято решение о переводе в штатный режим работы 676 коек, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. – Сейчас в Пермском крае для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто 4 286 коек в 29 медицинских учреждениях в Перми и края. Наличие свободного коечного фонда на 27 января составило 47,2% от фактически развернутого.

Инфографика: яндекс.

К обычному формату в январе вернулась Краевая детская клиническая больница. С апреля 2020 года там размещались 126 коек для госпитализации детей. С 23 января переведены в штатный режим работы 80 коек краевой клинической психиатрической больницы. С 5 февраля пациентов с COVID-19 не будут госпитализировать в городскую клиническую больницу № 2 имени Ф. Х. Граля. Ранее здесь было развернуто 350 коек. К плановому лечению пациентов возвращается Пермский краевой госпиталь ветеранов войн в корпусе по ул. Встречной, 31а.

- Мы возобновляем оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в ряде стационаров, ранее перепрофилированных под COVID-19. Я благодарю руководителей лечебных учреждений, их коллективы за самоотверженную работу, жителей – за ответственность и соблюдение противоэпидемических мер, – отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.