Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 28 января 2021 года: 676 «коронавирусных» коек возвращаются к плановому лечению пациентов

Свободный коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 47,2% от фактически развернутого
Алена ОВЧИННИКОВА
КомментироватьОставить комментарий
За самоотверженную работу по лечению заболевших министр здравоохранения Анастасия Крутень поблагодарила врачей.

За самоотверженную работу по лечению заболевших министр здравоохранения Анастасия Крутень поблагодарила врачей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 28 января общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 38 651. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 290 новых случаев заражения COVID-19: 57 человек проходят лечение в больницах, 233 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни - 0,99, - сообщают в краевом оперштабе. - Среди 290 новых инфицированных 124 мужчин, 166 – женщин и 11 детей.

Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 78 человек, 89 в возрасте 50-64 лет и 82 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

- В связи со стабилизацией ситуации с распространением COVID-19 было принято решение о переводе в штатный режим работы 676 коек, - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. – Сейчас в Пермском крае для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто 4 286 коек в 29 медицинских учреждениях в Перми и края. Наличие свободного коечного фонда на 27 января составило 47,2% от фактически развернутого.

Инфографика: яндекс.

Инфографика: яндекс.

К обычному формату в январе вернулась Краевая детская клиническая больница. С апреля 2020 года там размещались 126 коек для госпитализации детей. С 23 января переведены в штатный режим работы 80 коек краевой клинической психиатрической больницы. С 5 февраля пациентов с COVID-19 не будут госпитализировать в городскую клиническую больницу № 2 имени Ф. Х. Граля. Ранее здесь было развернуто 350 коек. К плановому лечению пациентов возвращается Пермский краевой госпиталь ветеранов войн в корпусе по ул. Встречной, 31а.

- Мы возобновляем оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в ряде стационаров, ранее перепрофилированных под COVID-19. Я благодарю руководителей лечебных учреждений, их коллективы за самоотверженную работу, жителей – за ответственность и соблюдение противоэпидемических мер, – отметила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Инфографика: оперштаб.

Инфографика: оперштаб.

ЗДОРОВЬЕКоронавирус в Пермском крае 2020: последние новости