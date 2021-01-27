«По ночам на месте разрушенного храма раздавались таинственные звуки». В Юсьву привезли икону святого Александра Невского

Икона Александра Невского написана по всем канонам.

Накануне 800-летнего юбилея князя Александра Невского в Юсьву – районный центр в Коми округе- доставили икону с образом святого. Она была написана по просьбе жителей села.

Храм разобрали по кирпичику

Храм Александра Невского в Юсьве был построен в самом конце XIX века на средства, собранные прихожанами. Красивое величественное здание прослужило недолго. В 1929 году церковь закрыли, а в 1936 году разобрали по кирпичику - на ремонт школьных печей и строительство колхозного коровника.

Александро-Невская церковь в Юсьве была сооружена на средства прихожан. Снимок 1910 года. Фото со страницы hram-usva.cerkov.ru

Потом на месте разрушенного храма был построен районный дом культуры. Три года назад, когда юсьвинцы обустраивали парк возле дома культуры, из земли показались камни от фундамента храма. И тогда у жителей Юсьвы возникла идея построить там часовню, а для нее заказать образ святого Александра Невского. Инициатором стал директор районного дома культуры Руслан Меметов.

Деньги собрали за две недели

Настоятель местной церкви отец Алексий обратился к знакомому художнику, который создавал иконы для храма в селе Антипино Юсьвинского района. Иконописец Андрей Бразгин из Санкт-Петербурга согласился написать образ Александра Невского.

- Но художник сказал, что дело небыстрое, работа предстоит большая, это серьезный образ и написание его по всем канонам требует немало времени, - рассказывает отец Алексий.

А также нужны были деньги, и немалые. На создание иконы и ее доставку в Юсьву требовалось около ста тысяч.

- Вначале я хотел взять все расходы на себя, но сумма оказалась слишком большой, - говорит Руслан Меметов. – Тогда мы обратились к жителям. И собрали необходимую сумму очень быстро. Кто-то давал по 50, 100 рублей, кто-то по тысяче – но за две недели деньги были собраны.

Икону освятили у мощей святого

В Санкт-Петербург за иконой отправилась целая делегация – четыре человека. Дело в том, что икона получилась большая и достаточно массивная - образ размером 150 на 70 сантиметров написан на доске из бука и весит около 20 килограммов.

- Когда мы получили икону, подняли ее с трудом, - говорит отец Алексий. –Я все думал, как же мы ее доставим. Но когда ее привезли в Александро-Невскую Лавру, чтобы освятить у мощей святого Александра Невского, после молебна ее стало нести легко. Не знаю, можете ли вы поверить в это, но образ стал ощутимо легче.

Образ освятили у мощей святого.

В обратный путь юсьвинцы ехали на поезде до Верещагино, а потом уже на автомобиле до родного села. По правилам икону надо было везти в багажном вагоне, Но гонцы практически контрабандой занесли образ в свой плацкартный вагон и положили на самую верхнюю, третью полку.

- Мы сидели внизу, а Александр Невский был прямо над нами и оказывал свое покровительство, так что никто не препятствовал довезти его образ, - продолжает отец Алексий.

Следующий этап - часовня

Первые дни икона находилась в фойе районного дома культуры. Потом ее передали в молебный дом, который находится напротив РДК. К ней постоянно приходят поклониться люди.

Сейчас юсьвинцы договариваются о том, чтобы к ним в село доставили частичку мощей Александра Невского, которую можно было бы поместить на иконе.

Следующим шагом будет строительство часовни, в которой впоследствии будет пребывать святой образ.

- Пока есть только проект, что надеюсь, что построим храм-часовню, чтобы можно было проводить там службы, - рассказал отец Алексий. – Люди помогают нам своими пожертвованиями. Сейчас нам важна каждая копейка.

Легенды нашего времени

А еще в Юсьве рассказывают, что мысли об иконе возникли в селе неслучайно. Последние годы многие слышали о том, что в доме культуры по ночам раздаются таинственные звуки – будто кто-то ходит по пустому зданию.

- У меня одна из охранниц, которые по ночам дежурят, даже хотела увольняться, - признается директор РДК Руслан Меметов. - Говорила, что часто то шаги, то скрип дверей слышит. Как-то раз – звон разбитого стекла. А выбежала - никого не видно, и стекла все целые.

Сами жители объясняли это тем, что ангел из разрушенного храма не может никак найти себе места. Вот и скитается по зданию. Самое любопытное, что после того, как в Юсьву доставили образ Александра Невского, все потусторонние звуки прекратились.