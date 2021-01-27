«Мать была в розыске, отец умер». Что стало с 9-летней девочкой, которую пермские приставы забрали от бабушки-затворницы

Девочка жила у бабушки пять лет, и даже ходила в детский сад, но в школу пенсионерка ее почему-то не отдала. Фото: Анна Маркова

Серия проверок прошла в Перми после истории с девятилетней девочкой, которую судебные приставы забрали у бабушки-затворницы. Ребенок, напомним, жил в частном доме без отопления в Орджоникидзевском районе Перми вместе со своей пожилой бабушкой. Несмотря на то, что девочка должна была учиться во втором классе, ни одного дня в школе она не бывала.

По документам бабушка являлась официальным опекуном ребенка, однако с лета 2020 года родная мать, которую ранее суд ограничивал в родительских правах, пыталась забрать дочь к себе, но смогла сделать это только после решения суда, который состоялся в середине декабря.

После того, как приставы забрали девочку и передали маме, начали выясняться подробности последних лет жизни ребенка. О том, как девочка жила и будут ли сейчас наказывать бабушку, «Комсомолке» рассказали в министерстве социального развития Пермского края. Вот ответы на главные вопросы:

Каким образом девочка попала к бабушке?

В 2015 году органом опеки и попечительства четырехлетняя девочка была передана под опеку дедушке и бабушке, так как ее мать находилась в розыске, а отец умер.

Сколько лет она жила у бабушки?

Под опекой ребенок находился пять лет. Органы опеки и попечительства проводили контрольные мероприятия, фактов ненадлежащего исполнения опекунами своих обязанностей установлено не было. Девочка посещала детский сад, нареканий из образовательного учреждения в адрес органов опеки и попечительства на опекунов не поступало.

Однако осенью 2019 года в органы опеки поступила информация, что опекаемая девочка не приступила к занятиям в школе. Специалист опеки и соцпедагог школы выходили в семью для проведения работы с бабушкой. Почему девочка так и не пошла в школу, а сейчас пропустила уже полтора года учебы, сейчас выясняется.

Почему раньше ребенка не передали матери?

Мать ребенка в органы опеки и попечительства не обращалась, с заявлением о передаче дочери ей на воспитание обратилась только в июле 2020 года.

В каком состоянии ребенка передали маме?

При передаче судебными приставами ребенка матери присутствовал специалист органов опеки и попечительства, при визуальном осмотре следов физического или психического насилия выявлено не было.

Где сейчас девочка, чем занимается?

Сейчас ребенок проживает с матерью и сестрами, на днях она приступила к обучению в школе.

Что теперь ожидает бабушку?

В сентябре 2020 года кровная мать девочки обращалась с заявлением в отдел полиции, так как добровольно бабушка внучку не показывала матери. По заявлению был заведен материал проверки, по результатам которой помощь матери в передаче ребенка оказана не была, так как сотрудники полиции признаков преступления не выявили.

Сколько времени в доме у бабушки не было отопления?

Проблемы с газовым отоплением в частном доме опекунов девочки возникли в апреле 2020 года после того, как умер дедушка. Известно, что для обогрева жилого помещения в холодное время бабушка использовала электрообогреватели.

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