Коронавирус в Перми, последние новости на 27 января 2021 года:

1594 пациента лечатся в больницах, в том числе 81 - на аппаратах ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По результатам исследований Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 27 января выявлено 292 новых случая заражения COVID-19: 67 человек проходят лечение в больницах, 225 – амбулаторно на дому.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 38 361.

В числе 292 новых инфицированных 12 детей. Из взрослых в возрасте от 15 до 29 лет – 23 человека, от 30 до 49 лет – 74 человека, 108 в возрасте 50-64 и 75 человек, которым старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона.

В Перми выявлено 88 жителей с COVID-19. Второе место по заболеваемости занял Чайковский округ, где зафиксировано 32 инфицированных. На третьем месте – Чусовской округ, где 20 вновь заболевших.

В Добрянском и Соликамском округах обнаружено по 15 пациентов с коронавирусом, 12 случаев заражения ковидом зафиксировано в Краснокамском округе, 10 – в Очерском округе. В Березниках, Кунгурском районе и Лысьвенском округе диагноз COVID-19 у 9 человек. В Пермском районе выявлено 8 заболевших, 6 – в Куединском районе.

Инфографика: оперштаб

В остальных районах и округах - от одного до пяти вновь инфицированных.

На сегодня в Пермском крае нет ни одной территории, где не наблюдалось бы заболевание.

Выздоровели за минувшие сутки 268 человек, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечились 31544 человека.

4288 человек находятся на карантине. 1594 пациента лечатся в больницах, в том числе 81 - на аппаратах ИВЛ.

Из-за коронавируса скончались за сутки 10 человек, всего же с начала пандемии 1395 летальных исхода от ковида. От сопутствующих заболеваний умерли за сутки 9 человек, всего инфицированных пациентов, умерших от сопутствующих заболеваний, в Пермском крае зарегистрировано 1034.

В Пермском крае продолжается массовая вакцинация. На 27 января вакциной «Спутник V» привиты более 7200 человек.

- Сейчас иммунизацию можно пройти в медицинских учреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска, в Перми- в Центре по борьбе со СПИД, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 4, - отметили в Минздраве.

А вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским «Вектором», поступит в Пермь не ранее апреля.