Пока вакцинация проводится в 21 медучреждении края, когда в регион поступит новая партия вакцины, их увеличат до 48. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый компонент вакцины «Спутник V» успели поставить 6081 жителей края, прошли вакцинацию полностью - 1654 человека.

- Уже израсходовано более 70% вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) из 8542 доз, доставленных в Прикамье, - сообщили в краевом минздраве. - Записаться на вакцинацию еще можно в поликлиниках Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Соликамска, Пермского района. В Перми пока прививают тех пациентов, кто уже прошел вакцинацию первым компонентом.

Желающих поставить себе бесплатную прививку от опасного заболевания много, в некоторых медучреждениях запись сформирована на две недели вперед.

Следующий этап записи начнется, когда в регион поступит новая партия, ее ожидают в конце января. Как только это случится, число медучреждений в крае, где можно будет привиться, увеличат до 48 (список адресов мы сразу же опубликуем на страницах газеты и на сайте perm.kp.ru).

- Оборудование для хранения вакцины в лечебные учреждения поставлено. Медицинский персонал подготовлен, план иммунизации составлен. Еще раз подчеркну, что по мере поступления поэтапно будут привиты все желающие, - сообщила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

КСТАТИ

На заседании гордумы заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин сообщил, что вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским «Вектором», поступит в Пермь не ранее апреля.

- Официальная информация о разнарядке вакцины в Министерство здравоохранения Пермского края еще не поступала. Отмечу, что «Спутник-V» переносится хорошо, формирует иммунитет. Ей вакцинировались люди старшего возраста, переносится без осложнений, - добавил Евгений Камкин.

Поликлиники в Перми, где ставят прививку от коронавируса:

Городская клиническая поликлиника г. Перми, ул.Малая Ямская, 10, тел. (342) 212-58-63;

городская поликлиника №7, ул.Крупской, 57а, тел. 282-61-43;

городская клиническая поликлиника № 2, ул.Бр. Игнатовых, 3, тел. 221-82-82

поликлиника клинической больницы им. Гринберга, ул.Маршала Рыбалко, 2а, тел. 283-17-32

поликлиника ГБ №6, ул.Писарева, 56, тел. 215-34-56

городская поликлиника №4, ул.Екатерининская, 224, тел. 246-22-15

городская поликлиника №5, ул. Куйбышева, 111, тел. 281-40-19

клиническая больница Свердловского района, ул.Серпуховская, 11а, тел 268-00-45.