В Пермском крае полицейские вытащили из горящего дома женщину и помогли избежать серьезного пожара

Сергей Сергиенко, Екатерина Полякова и Константин Горшков считают, что точно также поступил бы любой сотрудник полиции. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Пожар, там пожар, - единственное, что смогла сказать перепуганная женщина, забежавшая в общежитие техникума в Соликамске. Лицо, руки и волосы у нее были в копоти, ноги - босые, а из одежды -только домашний халат.

Все это произошло в 20-градусный мороз в ночь на 21 января.

В это время центр города патрулировали кинолог Сергей Сергиенко, полицейский патрульно-постовой службы Константин Горшков и начальник отделения по вопросам миграции Екатерина Полякова.

- В начале первого ночи коллеги из дежурной части сообщили нам по рации о женщине из общежития, и мы поехали туда, - рассказала «Комсомолке» Екатерина Полякова. - Были на месте буквально через минуту, мои напарники зашли внутрь, а секунд через 15 выбежали и говорят, что женщина в шоке, ничего объяснить не может, но, судя по ее виду, где-то рядом пожар, и возгорание мы будем искать сами.

На соседней улице 1 Мая полицейские увидели дом, из-под крыши которого шел густой черный дым. Строение было ветхим, вплотную к нему теснились хозяйственные постройки. А в двух шагах - частные дома, на которые в любую минуту мог перекинуться огонь.

- Я осталась снаружи, чтобы вызвать «скорую» и МЧС, - продолжает Екатерина. - Включила в патрульной машине проблесковые маячки и звуковые сигналы, чтобы пожарные нас быстрее отыскали в частном секторе. Мои коллеги, Сергей и Константин, бросились внутрь, чтобы проверить, есть ли в помещении еще люди.

Из средств защиты у полицейских были только медицинская маска да бушлат с воротником. Но они, не раздумывая, шагнули в объятое дымом помещение. И буквально в первой же комнате возле входа им удалось найти лежавшую на полу женщину. Они вынесли ее наружу, и пока один полицейский оказывал первую помощь, второй проверял, нет ли внутри еще кого-то.

«Скорая» приехала быстро, но, к сожалению, женщина, которую вынесли из огня, все-таки скончалась. Однако благодаря грамотным действиям сотрудников полиции пожарным быстро удалось локализовать очаг задымления и предотвратить пожар в соседних домах.

Полицейским хотят объявить на службе благодарность.

- Это странно и непривычно, что нас так отметили за нашу обыденную работу, - скромничают они. - Мы не считаем, что сделали что-то из ряда вон выходящее, мы уверены, что так на нашем месте поступил бы любой сотрудник полиции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Березниках наградили молодых людей, которые спасли пятерых малышей

Во вторник в мэрии Березников вручили благодарственные письма 30-летнему Павлу Радаславскому и 35-летней Наталье Коляскиной. Эти отважные люди спасли из огня пятерых детей.

Все случилось еще 23 января в квартире пятиэтажки, где оказались запертыми ребятишки в возрасте от семи месяцев до 12 лет. Мама ушла на работу и оставила их одних в съемной квартире.

- Меня окликнул мужчина, - рассказал «Комсомолке» Павел Радаславский. - Я побежал к горящей квартире, через окно залез внутрь и открыл дверь.

Наталья живет в соседнем подъезде, она услышала крики и тоже поспешила на помощь. Женщина унесла домой малыша, получившего сильные ожоги. А потом вернулась за остальными детьми.

Пострадавший ребенок сейчас лежит в реанимации. Остальные ребята находятся в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

- Семья находится на социальном сопровождении, - сообщили в Минсоцразвития Пермского края. – Ей окажут материальную помощь, чтобы купить товары первой необходимости. Также помогут собрать документы для оформления пособий на детей.

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