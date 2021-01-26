В Березниках наградили отважных людей, спасших пятерых детей на пожаре

Фото: группа ВК "ЧП "Березники!"

Во вторник, 26 января, в мэрии Березников были вручены благодарственные письма 30-летнему Павлу Радаславскому и 35-летней Наталье Коляскиной. Эти отважные люди спасли из огня пятерых детей.

В МЧС также собираются представить Павла Радаславского к награде.

- Сейчас как раз вопрос решается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

23 января произошел пожар в квартире пятиэтажки, где оказались запертыми ребятишки в возрасте от семи месяцев до 12 лет. Мама ушла на работу и оставила их одних в съемной квартире.

Павел и Наталья вытащили детей из горящей квартиры.

- Я шел выкидывать мусор, - рассказал «Комсомолке» Павел Радаславский. - Меня окликнул пожилой мужчина: «Молодой человек, тут рядом дом горит, дети кричат».

Павел бросился к горящей квартире, через окно залез внутрь и открыл дверь. Наталья, живущая в соседнем подъезде, услышала крики и тоже поспешила на помощь. Женщина унесла на руках к себе домой малыша, получившего сильные ожоги. А потом вернулась за остальными детьми.

Пострадавший от огня ребенок сейчас лежит в реанимации. Остальные ребята находятся в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

- Семья находится на социальном сопровождении, за ней закреплен социальный участковый,- рассказали «Комсомолке» в минсоцразвития Пермского края. - В связи с пожаром семье будет оказана материальная помощь на приобретение товаров первой необходимости. Кроме того, будет оказана помощь в сборе документов для оформления пособий на детей. Совместно с мамой принимается решение о дальнейшем жизнеустройстве детей.

Тем временем в Березниках продолжается сбор вещей и денег для погорельцев.