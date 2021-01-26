«Кругом кровь и крики раненых». В Перми начался суд над владельцем «бешеного» автобуса, который на Гайве протаранил бетонный забор

Скриншот видео, соцсети.

В августе 2019 года на Гайве в Перми произошло взбудоражившее горожан смертельное ДТП: 53-й автобус на полном ходу протаранил бетонное ограждение возле магазина.

Последствия аварии оказались кошмарными: смятый салон огласился плачем детей, страдальческими возгласами взрослых. Практически все, кто находился в автобусе – пассажиры и кондуктор – были серьезно ранены: врачи позже констатировали переломы, травмы, изрезанные лица… Одна пожилая женщина погибла на месте, еще одна пассажирка скончалась в реанимации. В салоне были сорваны со своих мест все сиденья, у многих пассажиров были рассечены лица осколками стекла.

Жертв могло быть еще больше, если бы на помощь пострадавшим не пришли проезжавшие мимо автомобилисты.

Скриншот видеозаписи, соцсети.

И вот теперь на скамье подсудимых оказался перевозчик - 53-летний индивидуальный предприниматель Павел Дробинин, бывший директор зарегистрированного в Ильинском районе ООО «АРТ-Стиль». В Орджоникидзевском суде Перми состоялись предварительные слушания по этому громкому делу.

Деятельность этого автопредприятия была прекращена сразу после ДТП – выяснилось, что к нему и раньше были претензии со стороны городских властей. Руководителя транспортного предприятия задержали и поместили в СИЗО. Поначалу под следствием находился и водитель автобуса, но теперь он проходит по делу как свидетель.

Родственники погибших и пострадавшие заходят в здание суда. Фото: Андрей МАТЛИН

По версии следователей, по вине Павла Дробинина на линию вышел неисправный автобус. Действительно, на появившейся в соцсетях после жуткого ДТП видеозаписи видно, что 53-й автобус без каких-либо причин, не сворачивая, мчится прямо на бетонную стену, в которую врезается, не затормозив.

Виновному в этой аварии грозит до 10 лет лишения свободы – уголовное дело возбуждено по статьям об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух человек и тяжкий вред здоровью и о нарушении требований охраны труда.

Из-за большого количества потерпевших судебные заседания решили проводить в актовом зале здания гражданской коллегии Орджоникидзевского суда. Фото: Андрей МАТЛИН

- В результате этого ДТП кондуктор и 57 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - 63-летняя женщина скончалась на месте происшествия, 59-летняяя пассажирка автобуса скончалась от полученных телесных повреждений в медицинском учреждении. Пассажирский автобус марки НЕФАЗ-5299-20-32, следующий по маршруту № 53, в результате технических неисправностей, допущенных по вине обвиняемого, выехал за пределы проезжей части с последующим наездом на бетонное заборное ограждение.

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