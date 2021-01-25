Пострадавшему Климентию предстоит пройти курс уколов от бешенства. Фото: личный архив Дениса Давыдова.

- Мы живем в частном доме в микрорайоне Кадочникова в Кунгуре, - говорит Денис Давыдов, отец пострадавшего десятилетнего школьника Климентия. – Вечером в воскресенье, 24 января, сын вышел из дома на соседнюю улицу вынести мусор, а через пять минут прибегает домой весь в крови, трясется и говорит, что на него напала огромная овчарка.

Собака набросилась на мальчика возле мусорки. В результате этой агрессии у ребенка оказалась порвана губа, на лице царапины, на плече огромная гематома, собака пыталась укусить мальчика за тело, но прокусить сквозь зимнюю одежду не смогла, перепуганный школьник сумел вырваться и убежать.

- Мы тут же собрались и поехали в больницу, на минутку заехали на то место, где все произошло, - продолжает Денис. – А там женщина гребет снег, а рядом бегает овчарка.

- Эта собака на тебя набросилась? – спросил сына мужчина.

- Да.

- Это ваша собака? – опустил в машине стекло отец ребенка.

- Моя.

- Что ж вы ее отпускаете? Посмотрите она что с моим сыном сделала!

- Ничего не знаю, я пять минут назад вышла, собака все это время со мной была, - ответила владелица животного.

Но разбираться было некогда, ребенку было очень больно, и отец повез сына в больницу, а затем заехал в полицию. Заявление от пострадавших принимали не очень охотно, Денису даже пришлось настаивать на этом.

Утро понедельника у пострадавшего парнишки началось не с уроков, а с походов по больницам. Сейчас ему нужно проставить курс уколов от бешенства и обрабатывать рваную рану на лице.

- Но самое тяжелое, что у сына после этого психологическая травма, он теперь боится выходить на улицу, даже если поблизости нет собак, - говорят родители. – Мы будем обращаться к психологу ну и, естественно, пойдем в суд за компенсацией морального вреда. Понаберут собак, а как с ними обращаться - не знают. Нужно довести до людей, что, если они выводят больших животных на улицу, то без поводка и намордника собака быть не должна. Раньше мы эту овчарку не видели, скорее всего, она на цепи в ограде сидела, а когда хозяйка отпустила ее, беда и случилась.

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