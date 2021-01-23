Коронавирус в Перми, последние новости на 24 января 2021 года: среди вновь заболевших 16 детей

В Пермском крае выявлено 294 новых случая заражения COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 294 новых случая заражения COVID-19: 74 человека проходят лечение в больницах, 220 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 37 477. Ежесуточный прирост больных составил 0,8 процента.

Коронавирус добрался и до детей. Среди вновь заболевших в Пермском крае -16 человек младше 15 лет. Людей в возрасте от 15 до 29 лет – 21 человек, от 30 до 49 лет – 74 человека, 114 человек в возрасте 50-64 и 69 - старше 65 лет.

В числе новых больных 120 мужчин, 174 женщины.

Заболевание обнаружено у жителей 34 территорий. В Перми COVID-19 подтвержден у 150 пациентов, в Чернушинском городском округе у 25, в Чусовском – у 17. В Краснокамском городском округе выявлено 11 случаев коронавируса, в Бардымском муниципальном районе, Чердынском и Горнозаводском городских округах – по 8.

На сегодня нет ни одной территории, где не наблюдалось бы заболевание.

Инфографика: оперштаб

4465 человек находятся на карантине. 1624 пациента лечатся в больницах, в том числе 83 - на аппаратах ИВЛ.

Выздоровели за минувшие сутки 352 человека, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае вылечился 30951 человек.

Из-за коронавируса скончались за сутки 9 человек, всего же с начала пандемии 1364 летальных исхода от ковида. От сопутствующих заболеваний умерли за сутки 8 человек, всего инфицированных пациентов, умерших от сопутствующих заболеваний, в Пермском крае зарегистрировано 1009.