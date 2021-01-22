«Елка-убийца». В Пермском крае женщину убило дерево

По словам знакомых, погибшая Александра очень любила настольный теннис и вела здоровый образ жизни. Фото со страницы погибшей ВКонакте

В Пермском крае 53-летнюю женщину убило упавшим деревом. Об этом КП сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Трагедия произошла в среду, 20 января, в деревне Нижние Шабуры в Верещагинском городском округе Пермского края. В этот день 53-летняя Александра пилила ель, но по нелепой случайности дерево упало прямо на голову женщины. Она получила смертельную травму и умерла.

Источник в правоохранительных органах подтвердил «Комсомолке» произошедший несчастный случай и добавил, что по факту гибели женщины проводится проверка.

Знакомые погибшей рассказали, что она была одинока, любила настольный теннис и вела здоровый образ жизни.

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