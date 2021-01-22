Офтальмологический центр «Три-З» в Перми: 7 лет работы, 85 000 пациентов, более 40 000 операций

Фото: Офтальмологический центр «Три-З»

Федеральная сеть офтальмологических центров «Три-З» (3Z) подводит итоги 7 лет работы на территории Пермского края. За эти годы в клинике было проведено более 40 000 операций по коррекции нарушений рефракции, хирургии катаракты, патологиям сетчатки и стекловидного тела. Пациентами «Три-З» (3Z) в Пермском крае стали порядка 85 000 человек.

На протяжении 7 лет компания внедряет в регионе прогрессивные офтальмологические технологии, впервые применив 100% лазерный метод коррекции FemtoSuperLASIK*, внедрив систему единой диагностики зрения и работая по принципу «хирургии одного дня».

«Мы не сбавляем обороты, несмотря на вызовы 2020 года, которые отразились на работе многих компаний по всему миру. В условиях максимальных мер безопасности мы продолжаем выполнять полный спектр услуг офтальмохирургии, и остаемся единственной офтальмологической клиникойв Пермском крае со 100% лазерным методом коррекции зрения FemtoSuperLASIK, который выбирают более половины наших пациентов.

Мы продолжаем развивать витреоретинальную хирургию - сложное прогрессивное направление офтальмологии по лечению заболеваний заднего отрезка глаза - сетчатки и стекловидного тела.В 2020 году штат «Три-З» (3Z) в Перми пополнилвысококвалифицированный хирург Денис Сарваров, который внедрилсамый передовой метод лечения макулярных разрывов – богатую тромбоцитами аутологичную плазму крови» - комментирует исполнительный директор клиники «Три-З» в Перми Татьяна Сердюкова.

2021 год станет для компании годом трансформаций и изменений. Название «Три-З» сменится более лаконичным и современным 3Z. Новый бренд иллюстрирует ценности прогрессивной офтальмологии, которая предлагает своим пациентам лучшие практики коррекции зрения и новые перспективы.

Офтальмологическая клиника «Три-З»

Адрес: Пермь, ул. Екатерининская, 105

Телефон: 8 (342) 273-45-72

Сайт: Perm.3z.ru

*Фемто Супер Лейсик. ООО «Три-З». Лицензия № ЛО-59-01-005443 от 28.08.2020 г.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.