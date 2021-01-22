«Хотел собрать пресс-конференцию, но следствие не разрешило». Бывший главный судебный пристав Прикамья вышел на свободу

Экс-главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников обвиняется в «Получении взяток». Фото: архив "КП"

Вечером 21 января бывший главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников вышел на свободу. Такое решение принял накануне суд Свердловского района Перми.

- 23 января истекал предельный срок содержания моего подзащитного под стражей, поэтому следствие вышло в суд, чтобы изменить ему меру пресечения, - сообщил «Комсомольской правде» в Перми адвокат Игоря Кожевникова Николай Атаманчук. – Суд удовлетворил ходатайство и отпустил Игоря Кожевникова на свободу, запретив ему ведение телефонных переговоров, пользование интернетом и общение с адвокатами других обвиняемых по уголовному делу.

По словам адвоката, первым делом после выхода на свободу Игорь Кожевников хотел собрать пресс-конференцию для журналистов и рассказать о подробностях своего дела, но следствие не разрешило ему этого.

Напомним, экс-главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников обвиняется в «Получении взяток», его арестовали в июле 2019-го года. Но пока следствие по делу еще идет и не передано в суд. До вынесения приговора по делу обвиняемый сможет оставаться на свободе.

Адвокат говорит, что за полтора года пребывания в следственном изоляторе, здоровье Игоря Кожевникова пошатнулось. Появились проблемы с сердцем, развилась гипертония.

Последний год из-за карантина по коронавирусу в СИЗО были запрещены все свидания, и он ни разу не видел свою супругу, которая ждала его все это время. После решения Свердловского суда Игорь Кожевников вернулся домой к жене и сыну.

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